Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 11; Egan Bernal se mantuvo en el top-15

Este miércoles, la etapa 11 del Giro de Italia 2026 se llevó a cabo entre las localidades de Porcari (Paper District) y Chiavari con un recorrido de 195 kilómetros y cuatro puertos de montaña. El ganador fue el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates), quien se metió en la fuga y le ganó el mano a mano final a Enric Mas (Movistar Team). Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) sigue de líder en la general y Egan Bernal (Netcompanu INEOS) se mantuvo dentro del top-15.

Los corredores tomaron la salida en Porcari y de inmediato se produjeron varios ataques con el objetivo de hacer realidad la fuga. Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) y Andreas Leknessund (UnoX Mobility) fueron los primeros en sacar una ventaja importante, tras registrar 1:22 sobre el lote.

Más adelante, otros ocho corredores se animaron y se unieron a los tres primeros: Nico Denz, Aleksandr Vlasov, Jasper Stuyven, Ludovico Crescioli, Markus Hoelgaard, Alberto Bettiol y Diego Ulissi.

El pelotón fue rodando sin apuros y poco a poco más corredores dieron el salto y se unieron al grupo de escapados. Tal fue el caso de Simone Gualdi, Warren Barguil, Jhonatan Narváez y Enric Más.



Bais se quedó con los puntos en Passo del Termine y Colle di Guaitarola, mientras que Harper hizo lo propio en Colla dei Scioli. En los kilómetros finales la carrera estuvo movida con los fugados, quedando Narváez y Mas en punta de carrera. El español se impuso en el KM Red Bull.

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Narváez fue el más veloz en la definición final y se impuso sobre Más para conseguir su tercera victoria en esta edición de la 'corsa rosa'.

Clasificación general del Giro de Italia 2025, tras la etapa 11

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1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 44h 17' 41''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 27''

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 1' 57''

4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 24''

5. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 2' 48''

6. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 06''

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 3' 28''

8. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 3' 34''

9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 36''

10. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) a 4' 09"

15. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 5' 39''