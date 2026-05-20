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Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 11; Egan Bernal se mantuvo en el top-15

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 11; Egan Bernal se mantuvo en el top-15

La decimoprimera jornada del Giro de Italia 2026 dejó como ganador al ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates), quien consiguió su tercera victoria en la carrera. El colombiano Egan Bernal rodó sin problemas.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 20 de may, 2026
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Egan Bernal, ciclista colombiano.

Este miércoles, la etapa 11 del Giro de Italia 2026 se llevó a cabo entre las localidades de Porcari (Paper District) y Chiavari con un recorrido de 195 kilómetros y cuatro puertos de montaña. El ganador fue el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates), quien se metió en la fuga y le ganó el mano a mano final a Enric Mas (Movistar Team). Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) sigue de líder en la general y Egan Bernal (Netcompanu INEOS) se mantuvo dentro del top-15.

Los corredores tomaron la salida en Porcari y de inmediato se produjeron varios ataques con el objetivo de hacer realidad la fuga. Mattia Bais (Team Polti VisitMalta), Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) y Andreas Leknessund (UnoX Mobility) fueron los primeros en sacar una ventaja importante, tras registrar 1:22 sobre el lote.

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Más adelante, otros ocho corredores se animaron y se unieron a los tres primeros: Nico Denz, Aleksandr Vlasov, Jasper Stuyven, Ludovico Crescioli, Markus Hoelgaard, Alberto Bettiol y Diego Ulissi.

El pelotón fue rodando sin apuros y poco a poco más corredores dieron el salto y se unieron al grupo de escapados. Tal fue el caso de Simone Gualdi, Warren Barguil, Jhonatan Narváez y Enric Más.

Bais se quedó con los puntos en Passo del Termine y Colle di Guaitarola, mientras que Harper hizo lo propio en Colla dei Scioli. En los kilómetros finales la carrera estuvo movida con los fugados, quedando Narváez y Mas en punta de carrera. El español se impuso en el KM Red Bull.

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Narváez fue el más veloz en la definición final y se impuso sobre Más para conseguir su tercera victoria en esta edición de la 'corsa rosa'.

Jhonatan Narváez, ganador de la etapa 11 del Giro de Italia 2026.

Clasificación general del Giro de Italia 2025, tras la etapa 11

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1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 44h 17' 41''
2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 27''
3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 1' 57''
4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 24''
5. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 2' 48''
6. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 06''
7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 3' 28''
8. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 3' 34''
9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 36''
10. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) a 4' 09"
15. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 5' 39''

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