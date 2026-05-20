Atentos en la Selección Colombia; RD Congo confirmó sensible baja para el Mundial 2026

Este miércoles, RD Congo, segundo rival de la Selección Colombia en el Mundial 2026, sorprendió con un comunicado, reportando una baja por lesión. Se trata del defensor Rocky Bushiri, quien fue sustituido a los 16 minutos del partido del Hibernian FC, su club, frenta al Motherwell, en la Premiership de Escocia. Así mismo dieron a conocer el nombre del jugador que ocupará su plaza.

"La Federación Congoleña de Fútbol Asociación informa la baja de Rocky Bushiri para la Copa del Mundo 2026, debido a una lesión sufrida durante su último partido con su club. Con el fin de completar la lista de los 26 Leopardos seleccionados, el cuerpo técnico convocó a Aaron Tshibola, jugador del Kilmarnock FC, como reemplazo. La FECOFA le desea una pronta recuperación a Rocky Bushiri", se lee en el comunicado.

El defensa central había recibido la noticia hace dos días de la convocatoria y su club lo había felicitado en redes sociales. "Rocky Bushiri ha sido convocado en la selección de la RD Congo para la Copa Mundial de este verano! ¡Totalmente merecido, Rocky!", fue el mensaje del conjunto escocés.

Rocky Bushiri has been named in the DR Congo squad for this summer’s World Cup! 🇨🇩🥬



Fully deserved, Rocky! 💚 pic.twitter.com/vv6Cjn4rbx — Hibernian Football Club (@HibernianFC) May 18, 2026

Bushiri tuvo una destacada participación con el Hibernian durante la temporada, acumulando 34 partidos oficiales, cinco goles y una asistencia en todas las competencias. En la Premiership disputó 23 encuentros, marcó tres goles, recibió cinco tarjetas amarillas y sumó 1.982 minutos. En la clasificación a la UEFA Champions League jugó cuatro compromisos, anotó un gol, dio una asistencia, recibió una amarilla y acumuló 420 minutos. También participó en la fase final de la Scottish Premiership con tres partidos y una amarilla en 196 minutos. Además, jugó dos encuentros en la clasificación a la Europa League con un gol y 210 minutos, además de un partido en la FA Cup y otro en la League Cup.



Por su parte, Tshibola disputó 29 partidos con el Kilmarnock FC y acumuló 1.631 minutos en la temporada. En la Super League 1 jugó 10 encuentros y recibió una tarjeta roja en 373 minutos. En la Premiership participó en nueve partidos, vio tres amarillas y sumó 464 minutos. También jugó cinco encuentros en la fase de permanencia de la Premiership con 422 minutos y otros cinco en la Kypello Elladas, donde recibió una amarilla y acumuló 372 minutos.