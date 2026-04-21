Siguen cayendo técnicos del fútbol colombiano; equipo importante tomó seria decisión

Pasan las jornadas y se siguen presentando noticias relacionadas con la salida de entrenadores de los clubes del fútbol profesional colombiano. De esa forma, en un comunicado publicado en las redes sociales del club; Independiente Medellín anunció que Alejandro Restrepo no es más técnico del tradicional conjunto antioqueño.

El DIM venía de lograr una victoria por la mínima diferencia en su visita a Alianza en Valledupar y con ese resultado positivo llegaron a los 20 puntos. Con esas unidades y teniendo en cuenta que aún le quedan tres compromisos por jugar, el 'Poderoso' aún conserva la posibilidad de clasificación al grupo de los ocho mejores de nuestro balompié.

Mientras tanto en la Copa Libertadores de América, el Medellín perdió la semana anterior por un marcador de 4-1 con el poderoso Flamengo y se encuentra en la tercera posición del grupo A con un punto, producto de un empate en el Atanasio Girardot con Estudiantes de La Plata, de Argentina.

Comunicado oficial del DIM sobre la salida de Alejandro Restrepo



Agradecemos al profesor Alejandro Restrepo y a su cuerpo técnico por su profesionalismo, compromiso y dedicación durante más de 20 meses al frente del equipo. Durante este proceso disputamos finales, alcanzamos un récord de 92 puntos en 2025 y logramos clasificar a torneos internacionales.

Publicidad

A Alejandro y a su equipo, les deseamos lo mejor y muchos éxitos en sus carreras.



¿Cuándo vuelve a jugar Independiente Medellín, por Liga?

El cuadro ‘poderoso’ volverá a la acción este miércoles 22 de abril, cuando enfrente a Boyacá Chicó, en territorio antioqueño, por el duelo correspondiente a la décima jornada, que se encontraba aplazado desde unas semanas atrás.

Este partido es fundamental para el ‘decano’, en su deseo de asistir a la fiesta de los ocho clasificados, teniendo en cuenta que solo le sirve sumar a de a tres; eso, sí, esperando otros resultados, pues ya no depende de sí mismo. El encuentro contra los ‘ajedrezados’ será a las 6:20 p.m. (hora local).

Publicidad

¿Cómo va Independiente Medellín en la Liga BetPlay I-2026?

El cuadro ‘poderoso’, que actualmente ocupa la casilla catorce con veinte puntos; sí o sí debe ganarle a Boyacá Chicó, para seguir en la pelea por entrar a la fiesta de los ocho. Haciendo un puntaje perfecto en los tres compromisos que le quedan, podría llegar a las 29 unidades; cifra, con la que tendría opciones para poder meterse en el grupo de finalistas. Sin embargo, con una diferencia de gol de cero, Independiente Medellín tendrá que empezar a ganar por resultados importantes, teniendo en cuenta que todo se podría terminar definiendo con ese ítem.