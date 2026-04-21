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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Siguen cayendo técnicos del fútbol colombiano; equipo importante tomó seria decisión

Siguen cayendo técnicos del fútbol colombiano; equipo importante tomó seria decisión

Justo en el momento en el que se vienen partidos definitivos en la Liga I 2026, se conoció una noticia de última hora relacionada con un grande de nuestro balompié.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Santa Fe vs Medellín
Santa Fe vs Medellín - Foto:
Colprensa

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