Cercano a Fabián Bustos, DT de Millonarios, dejó claro el tema del interés de Universitario, de Perú

Mientras que Millonarios trata de recuperarse y pasar la página luego del duro revés 3-1 frente a América, en el estadio Pascual Guerrero; desde territorio peruano el nombre del entrenador Fabián Bustos salió a relucir ante la búsqueda de Universitario de Deportes de nuevo entrenador, tras la salida del español Javier Rabanal.

Y en ese orden de ideas, en las últimas horas el que salió a tener un breve contacto con medios del vecino país fue Edgardo Adinolfi, uno de los integrantes del cuerpo técnico de los 'embajadores', quien dejó todo en claro.

“Esto es imposible. No vamos a salir de acá. Recién llegamos y estamos bien la verdad”, expresó Adinolfi, en declaraciones publicadas por 'TV Perú' y que se reprodujeron en diferentes medios y que ya resuenan en Colombia, en donde los hinchas de los albiazules puedan obtener la clasificación.

A primera hora del día, en el diario 'Líbero' se informó que "Bustos quiere respetar su contrato con el combinado colombiano por todo lo que viene haciendo el club con él. Sabe que está en un gran momento a nivel internacional y local con Millonarios, por lo que no pretende cortar el proyecto que tiene planificado este 2026".



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De esa forma, Universitario tendría que mirara hacia otros frentes en pro de encontrar un nuevo estratega, para lo que resta de la temporada. "Por no conseguir los resultados esperados se marchó Rabanal, pero ahora se ha cerrado una opción que manejaba el elenco merengue", indicó 'Ovación'.

Fabián Bustos, técnico de Millonarios Millonarios Oficial

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¿Qué le falta a Millonarios en la Liga I 2026?

Para Millonarios y para su entrenador Fabián Bustos lo que viene es tratar de sumar 6 puntos en los partidos restantes de la fase regular del campeonato del primer semestre del año, con el fin de llegar a 28 unidades. A los 'embajadores' les resta recibir en el estadio El Campín a Deportes Tolima, este jueves a las 8:30 p.m.; y visitar en la última jornada a Alianza, en Valledupar. Además, deberán esperar otros resultados de los equipos que hoy marchan arriba en la misma tabla.