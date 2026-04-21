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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cercano a Fabián Bustos, DT de Millonarios, dejó claro el tema del interés de Universitario, de Perú

Cercano a Fabián Bustos, DT de Millonarios, dejó claro el tema del interés de Universitario, de Perú

Medios peruanos han estado al tanto de la actualidad de Fabián Bustos, quien pelea con Millonarios la entrada al grupo de los ocho mejores y cuyo nombre suena en el vecino país para llegar a la 'U'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Fabián Bustos Millonarios
Fabián Bustos, técnico de Millonarios - Foto:
Millonarios Oficial

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