Señalan a jugador del Tolima por haber arrollado a una moto en el sector de Chaparral

En las últimas horas en medios de la ciudad de Ibagué se informó sobre un accidente de tránsito en el que habría estado involucrado el futbolista Andrés 'Topo' Rentería, del registro del Deportes Tolima, quien sería el conductor de una camioneta de alta gama que arrolló a un hombre y a una mujer que se transportaban en una moto en el sector de la vía que conduce de Cucuana al municipio de Chaparral.

Rentería fue presentado recientemente como refuerzo del equipo que orienta Hernán Torres y ahora es protagonista de una noticia más allá de los terrenos de juego.

Luisa María García González, de 19 años, y Henry Mendoza, de 27 años, fueron los afectados por el hecho vial, siendo la mujer la que mayores traumatismo presenta en su rostro, en el cuello y en la clavícula. Además de eso, presenta laceraciones y contusiones de consideración en otras parte de su cuerpo.

González manifestó que lo peor del caso es que el conductor de la camioneta Mercedes Benz no les prestó auxilios y se dio a la fuga, teniendo que ser atendidos por habitantes del lugar. Además de eso, se mantienen dudas en el informe policial, después del fuerte accidente.

“Todo el mundo identificó a esta persona como el jugador Rentería del Deportes Tolima, quien no tuvo la delicadeza de bajarse de la camioneta de placa HYS – 513, nos vio golpeados y no nos socorrió, es el colmo. Por lo menos hubiera llamado una ambulancia y ni eso, la verdad, gracias a la comunidad que nos auxilió y estuvo muy pendientes de nosotros, porque este señor ni se apareció por el hospital a donde nos llevaron”, le dijo González a 'La Cariñosa'.

Mientras tanto, Mendoza complementó y contó que "la Camioneta nos impacto por atrás, nos voto a los costados, luego de esto se dio a la fuga sin ni siquiera auxiliarnos, pero al tratar de escapar paso la camioneta por encima de la motocicleta la cual estalló dos llantas de dicho auto".

¿Qué ha dicho Tolima con respecto al supuesto accidente de Andrés 'Topo' Rentería?

Hasta ahora, ni Tolima, ni el jugador Andrés Rentería han emitido comunicado o entregado declaraciones sobre el accidente del que lo señalan en los medios y también luego de denuncias en las redes sociales.

