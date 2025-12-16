José Enamorado, entre lágrimas, tras ser campeón con Junior y hablar de Selección Colombia

Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga BetPlay II-2025. Este martes, se impuso por 0-1 sobre Deportes Tolima, en condición de visitante, en el partido de vuelta de la final, y bordó la estrella número 11 en su escudo. Allí, el autor del único tanto del compromiso fue José Enamorado, quien se consolidó como la figura de su equipo en la instancia decisiva.

El 'tiburón', dirigido por el uruguayo, Alfredo Arias, había goleado 3-0 en el duelo de ida, disputado en Barranquilla, justamente con Enamorado Gómez marcando un doblete. De esa manera y con el marcador global, 4-0, Junior llegó a su undécima estrella de la Liga colombiana y, de paso, se clasificó para la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2026.

Razón por la que las reacciones no se hicieron esperar y uno de los que habló fue José Enamorado, quien no ocultó su emoción. "Primero que todo, quiero darle la gloria y la honra a Dios. Por él, estamos acá y se me dio otra final con el equipo de mis amores, ganando este título y siendo campeón. La verdad es que este triunfo no tiene precio", dijo en charla con 'WIN'.

"Quiero darle las gracias a mi mamá, papá, abuela e hija, quienes, de seguro, me están viendo desde casa y se sentirán orgullosos de lo que estoy haciendo en mi carrera; que viva Junior de Barranquilla", añadió, entre lágrimas. Pero no fue lo único, ya que se refirió a su buen presente, luego de que le preguntaran si se veía con chances de ir a la Selección Colombia.



José Enamorado celebra gol con Junior de Barranquilla - Foto: Colprensa

"Quedó demostrado que vengo haciendo un trabajo humildemente bien, he aportado a mis compañeros y solo tengo palabras de felicidad y agradecimiento para Dios, quien me tiene en este punto. Resalto la calma y humildad de este equipo porque nunca nos dimos por vencidos. Cuando nadie nos veía como favoritos, salimos adelante y mostramos humildad", dijo.

Recordemos que Néstor Lorenzo, entrenador de la 'tricolor', dijo presente en el estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué. De hecho, se le vio en las tribunas junto a Juan Pablo Ángel. Además, medios barranquilleros le preguntaron al estratega si iba a ver a José Enamorado, a lo que el argentino no respondió y solo mostró una leve sonrisa sobre el tema.