JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / José Enamorado, entre lágrimas, tras ser campeón con Junior y hablar de Selección Colombia

José Enamorado, entre lágrimas, tras ser campeón con Junior y hablar de Selección Colombia

Después de vencer a Deportes Tolima en la final y lograr el título de la Liga BetPlay II-2025, con el equipo 'tiburón', José Enamorado no ocultó su emoción.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de dic, 2025
José Enamorado, figura de Junior de Barranquilla, celebra un gol en la final de la Liga BetPlay II-2025
Twitter de Junior de Barranquilla

