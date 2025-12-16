Teófilo Gutiérrez: “Dije mamando gallo lo de volver a ser campeón, mi esposa me apretó”

Junior de Barranquilla es el nuevo campeón de la Liga BetPlay 2025-II luego de vencer 4-0 a Tolima en el marcador global, y levantar el título en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué. Y nuevamente Teófilo Gutiérrez se consagró en el equipo de sus amores, esta vez desde un rol de alternativa, pero aportando adentro y afuera de la cancha.

Por eso, tras la estrella número 11 de la historia de los 'tiburones', el de La Chinita habló de lo que significa este nuevo logro con la camiseta rojiblanca, que engrandece su palmarés y lo sigue consolidando como uno de los principales ídolos de la institución atlanticense.



Teófilo Gutiérrez, otra vez campeón con el Junior de Barranquilla

De inicio el experimentado delantero señaló que "la verdad que muy feliz porque una presión tremenda, ganas uno y te exigen el otro, pero la voluntad de Dios es perfecta, el grupo se brindo al máximo, al profesor, a los jefes y Barranquilla está feliz".

El popular 'Teo' de hecho ya piensa en lo que se le viene al Junior ya que para los hinchas "nunca es suficiente, pero este equipo se entregó con garra, corazón, amor, somos justos ganadores del título", aseguró luego de conseguir la estrella 11 de los 'tiburones' en charla con 'Win Sports'.

Gutiérrez, fiel a su estilo, confesó que una de las frases que más se viralizó cuando regresó nuevamemente, afirmando que volvía para ser campeón, lo dijo "mamando gallo", pero que a pesar de eso "estaba convencido y mi esposa me apretó, que era presión para mí. Le dije que estoy acostumbrado, trabajo la parte psicológica con mi doctora y parte física, este grupo es para felicitarlo, fuimos 11 veces lideres, y no hay duda de eso". De igual manera el delantero le dio mérito al Tolima e "igual felicitar al rival que se portó a la altura".



Teófilo Gutiérrez, jugador de Junior de Barranquilla, previo al partido contra Envigado por la Liga BetPlay I-2025 Twitter de Junior

Para terminar, Teófilo reiteró que en Junior "siempre es importante ganar, sumar, lo hicimos con el profe Alfredo Arias al que le dije que "te vamos a hacer campeones". Barranquilla, te amo", cerró en su intervención el ídolo del hincha 'tiburón'.

Con el título conseguido este martes 16 de diciembre, Teófilo Gutiérrez llegó a tres ligas, dos Superliga y una copa con la camiseta del equipo de sus amores, consolidándose aún más como uno de los referentes en los últimos años.