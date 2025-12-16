Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Teófilo Gutiérrez: “Dije mamando gallo lo de volver a ser campeón, mi esposa me apretó”

Teófilo Gutiérrez: “Dije mamando gallo lo de volver a ser campeón, mi esposa me apretó”

El experimentado delantero del Junior de Barranquilla, Teófilo Gutiérrez, dijo que aunque estaba convencido, no se imagino ganar un título más con el 'tiburón' de esa manera. Lo logró, una vez más.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Teófilo Gutiérrez, jugador del Junior de Barranquilla
Teófilo Gutiérrez, jugador del Junior de Barranquilla
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad