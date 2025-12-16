¿Quién fue el goleador de la Liga Betplay? ‘Botín de oro’, para argentino que no jugó la final

‘Tiburones’ y 'pijaos' disputaron la final de la Liga Betplay 2025-II con una particularidad: ninguno de los 2 equipos tenía en sus filas a un artillero peleando por ser máximo anotador del campeonato.

De hecho, fueron 2 delanteros argentinos los que dominaron la tabla de anotadores con 12 conquistas, cada uno. Se trata de Francisco Fydriszewski, ariete del Independiente Medellín, y de Luciano Pons, del Atlético Bucaramanga.

Ambos, arribaron con sus respectivos equipos hasta los cuadrangulares semifinales con la misma cantidad de gritos. Sin embargo, el trofeo que distingue al principal definidor de la competición fue para Fydriszewski, popularmente conocido como ‘el Polaco’ y hombre que se adjudicó el galardón por alcanzar la cifra en 21 partidos, mientas que Pons lo hizo en 24 presentaciones.

Entre tanto, el hombre más peligroso de la final fue José Enamorado, de Junior y quien llegó a 8 definiciones en el certamen, mientras que por Tolima el más efectivo frente a arcos rivales era Adrián Parra Osorio, con 6.



Así quedó la tabla de goleadores de la Liga Betplay 2025-II

Clasificación para el 'Botín de oro':

⦁ Francisco Fydriszewski (ARG, Medellín): 12 goles

⦁ Luciano Pons (ARG, Bucaramanga): 12

⦁ Carlos Lucumí (Alianza Valledupar): 10

⦁ Brayan León (Independiente Medellín): 10

⦁ Yoshan Valois (Deportivo Pasto): 10

⦁ Alfredo Morelos (Atlético Nacional): 8

⦁ José Enamorado (Junior): 8

⦁ Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe): 7

⦁ Jefry Zapata (Once Caldas): 7

⦁ Jairo Molina (Boyacá Chicó): 7

⦁ Ricardo ‘Caballo’ Márquez: (U. Magdalena): 7

⦁ Beckham David Castro (Millonarios): 7

⦁ Jánnenson Sarmiento (U. Magdalena): 7

⦁ Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez (Junior): 7

