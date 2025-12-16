José Enamorado; de alentar a Junior de niño y seguir a 'Vlacho', a ser figura de la estrella once

La noche de este 16 de diciembre, en el estadio Murillo Toro de Ibagué, Junior de Barranquilla se coronó campeón de la Liga Betplay II del fútbol colombiano después de no dejar dudas y superar al Deportes Tolima, con un marcador global de 4-0. Y en la serie final un nombre y apellido retumbó; el del atacante José Enamorado, quien le puso su sello de calidad, habilidad, picardía y goles a la estrella once de los 'tiburones'.

El nacido en Soledad, de 26 años, anotó dos tantos en la ida en el Metropolitano y uno más, en la vuelta, para de esa forma se erigirse como gran figura, con un alto nivel de rendimiento y un poder de desequilibrilio imposible de ser controlado por los defensores del 'vinotinto y oro'. Por eso, el sentido y conmovedor festejo, junto a sus compañeros, en la capital tolimense.

Más allá de su presente, Enamorado hizo camino al andar, luchó por sus sueños desde que era niño, siguió siempre a Junior y ahora puede contar con orgullo que es bicampeón con el equipo del que es hincha.

"Fue como a los 14 años cuando iba al estadio, me apasionaba el fútbol, veía a los jugadores profesionales y yo decía: quiero eso para mi vida, es mi sueño. Y ya después, fue algo muy especial, cuando logré primero llegar al equipo profesional, para después hacerme profesional", dijo el héroe de los junioristas en una entrevista pasada para la marca 'Supergiros'.



En la misma nota, también confesó que en esos juegos a los que asistía como un hincha más, había un futbolista al que miraba con especial atención. "Me acuerdo que veía a Vladimir Hernández, me acuerdo de esos partidos, ahí ya 'Vlacho' era referente, cosas que a uno lo motivaban".

De igual manera, José Enamorado se declaró ferviente admirador de Carlos Bacca, quien se lesionó de gravedad y por eso no pudo estar en la Liga II con sus compañeros y además, aseguró que era un estudiante cumplidor, pero no sobresaliente, porque lo suyo era siempre el balón.

Y a fe que no se equivocó, porque años después cumplió y hoy escribe su historia en el fútbol profesional colombiano con el equipo de sus amores, al que seguía con pasión y con el que ahora genera alegrías y emociones.

