Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / José Enamorado; de alentar a Junior de niño y seguir a 'Vlacho', a ser figura de la estrella once

José Enamorado; de alentar a Junior de niño y seguir a 'Vlacho', a ser figura de la estrella once

Celebra Junior su título de la Liga Betplay II 2025 y José Enamorado se convirtió en el hombre más desequilibrante de los 'tiburones'. El atacante apareció cuando el campeón más lo necesitaba.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
José Enamorado Junior de Barranquilla
José Enamorado celebra gol con Junior de Barranquilla - Foto:
Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad