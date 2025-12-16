Medellín vs. Nacional, EN VIVO; hora y dónde ver por TV la gran final de Copa BetPlay

Este miércoles 16 de diciembre, Independiente Medellín se enfrentará a Atlético Nacional por el duelo correspondiente a la gran final de vuelta, por la Copa BetPlay 2025.

Y es que, después de haber igualado 0-0 en el encuentro de ida; ahora, ‘poderosos’ y ‘verdolagas’ tendrán que definir el título en el estadio Atanasio Girardot, ante una multitud roja, por los miles de hinchas que adornarán la mayor parte de las gradas del escenario deportivo paisa.

Y se dice la mayor parte, porque es importante recalcar que, en la tribuna sur, Nacional contará con el apoyo de sus aficionados para esta gran final, ya que el ‘poderoso’ abrió puertas para la hinchada visitante, así como los verdes lo hicieron en la final de ida.

Medellín y Atlético Nacional se enfrentan este miércoles por la final de vuelta de la Copa BetPlay 2025. Colprensa

¿A qué hora y por dónde ver la final Medellín vs. Nacional, por Copa BetPlay 2025?

Este miércoles 17 de diciembre, ‘verdolagas’ y ‘poderosos’ se medirán en el estadio Atanasio Girardot, a las 7:30 p.m. (hora colombiana8, por el duelo correspondiente a la final de vuelta.



Este encuentro tendrá transmisión de Win +.



Un clásico paisa con mucho ‘picante’

A los recientes enfrentamientos, ‘picantes’ roces y hasta peleas que ha tenido esta rivalidad, especialmente durante el último tiempo; ahora se suman las airadas declaraciones de Diego Arias, entrenador de Nacional, quien le echó fuerte ‘vainazo’ al ‘poderoso’, una vez finalizó la gran final de ida el pasado sábado.

“Hubo un equipo (Nacional) que se fue al frente y otro (Medellín) que jugó como lo hizo, perdiendo tiempo, el arquero botándose al piso, el árbitro ayudó mucho porque ese tipo de acciones no son penalizadas. Los jugadores fingieron faltas y eso afectó el espectáculo. Iremos al partido de vuelta con la intención de jugar como lo hicimos hoy, ya que se hizo bien y nos permitirá estar cerca de lograr el objetivo", dijo el entrenador ‘verdolaga’ de manera contundente.

Ahora, estas palabras hacen eco, horas antes de que ruede la pelota en el Atanasio, por el encuentro definitivo de la Copa BetPlay.