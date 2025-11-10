Síguenos en::
Estrella del fútbol mundial le pegó duro a Cristiano Ronaldo; "se tiene mucha confianza"

Un delantero leyenda se sumó al debate sobre quién es el mejor jugador de la historia y le respondió fuerte y claro al portugués Cristiano Ronaldo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de nov, 2025
Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo celebra gol con Al Nassr - Foto:
Al Nassr Oficial

