Estrella del fútbol mundial le pegó duro a Cristiano Ronaldo; "se tiene mucha confianza"

En el fútbol como en la vida los gustos son subjetivos, pero los debates no dejan de existir. Por eso, en los últimos días ha revivido la polémica sobre quién es el mejor jugador de la historia y casi siempre salen a relucir dos nombres: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El astro portugués habló recientemente en una entrevista sobre el tema y otra leyenda no dudó en responder y mostrar su desacuerdo.

“¿Messi es mejor que yo? No estoy de acuerdo con esa opinión. No quiero ser humilde. ¿Cuántos Mundiales ganó Argentina antes de Messi? No sé, ¿dos? Es normal. Estos países están acostumbrados a ganar grandes competiciones", fueron las palabras de 'El Bicho' en entrevista con el periodista Piers Morgan.

Como era de esperarse, su respuesta causó revuelo y se volvió viral en todo el planeta. A los pocos días, Ronaldo Nazario, mejor conocido como 'El Fenómeno', dejó en claro que no compartía el punton de vista de 'CR7'. "Eso no es algo fácil, seguro está entre los mejores de la historia. Ahora, el mejor... no coincido. Pero respeto su opinión, seguro que está entre los mejores de la historia. Yo diría top 10", sentenció el crack brasileño que supo brillar en clubes como Barcelona, Real Madrid, Inter de Milán, entre otros.

Ronaldo Nazario. DANIEL RAMALHO/AFP.

Acto seguido, Nazario manifestó que no se sentía cómodo autojuzgándose o hablar de sí mismo. “Realmente no me gusta entrar en esas... creo que la gente tiene mucha autoestima. Prefiero que la gente hable así de mi rendimiento, de lo que hice, de lo que fui, que yo hable de mí mismo. Pero Cristiano Ronaldo tiene una historia fantástica, conquistó cosas maravillosas. Anotó goles de cualquier forma, incluyendo un cambio de posición” añadió el mítico delantero.

Lo cierto es que cada fanático, futbolista y persona tiene una percepción distinta y siempre será complejo decidir quien es el rey de la historia en el balompié mundial. Lo que sí es seguro es que tanto Messi como Ronaldo marcaron una época y repetir lo que ambos hicieron será muy complejo.