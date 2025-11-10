¿Harold Santiago Mosquera regresa a Millonarios?; hay detalles sobre su futuro: "Tiene preacuerdo"

En Indenpendiente Santa Fe las emociones fueron de arriba a abajo en el partido contra Deportivo Cali. Harold Santiago Mosquera fue el héroe, tras anotar un golazo agónico para mantener el sueño de la clasificación, sin embargo, su mensaje posterior al encuentro sonó a una inminente despedida del club 'cárdenal' y por eso ya se habla de su futuro. Sobre la mesa habrían tentadoras propuestas, entre ellas, un posible regreso a Millonarios.

El extremo poco a poco se ha ganado el corazón de los hinchas y con el título obtenido en el primer semestre de este 2025 ya entró en los anaqueles de la historia de 'El León'. Justamente su buen presente ha generado interés en otros equipos que desean contar con sus servicios. La prensa ya se puso a la tarea para descubrir que escuadra tiene todo adelantado y ya hay detalles.

Según la periodista Claudia Helena Hernández, el jugador no regresaría al 'embajador', equipo dónde se formó. Lo curioso es que también reveló que ya tiene todo adelantado y todo se sabrá dependiendo de cómo termine Santa Fe en la Liga BetPlay II-2025. Es decir, si clasifica o no a los cuadrangulares finales. "No anuncien a Harold Santiago Mosquera para Millonarios, hable con él y me dijo que se va para otro equipo y ya tiene un preacuerdo", contó la citada comunicadora.

No anuncien a Harold Santiago Mosquera para @MillosFCoficial, hable con él y me dijo que se va para otro equipo y ya tiene un preacuerdo. — @chelenahdez (@chelenahdez) November 10, 2025

Si no es Millonarios, muchos se han preguntado a dónde arribaría Mosquera. Extraoficialmente se conoce que tendría acordado con un club del Valle del Cauca. Cabe recordar, que, el delantero ya vistió la camiseta del Deportivo Cali.



Los números de Harold Santiago Mosquera

Inició su carrera profesional en Millonarios FC, donde disputó 64 partidos, marcó 9 goles y entregó 7 asistencias, siendo parte del equipo campeón de la Liga Colombiana en 2017. Su velocidad y capacidad de desequilibrio lo llevaron al exterior, fichando por el FC Dallas de la MLS, donde sumó 70 encuentros, 13 goles y 7 asistencias, dejando una buena impresión en el fútbol estadounidense.

Posteriormente, pasó al Deportivo Cali, donde anotó 4 goles en 33 apariciones, antes de continuar su carrera en el OFI Creta de Grecia, con 3 tantos en 39 partidos. También tuvo una breve experiencia en el Pachuca de México. Su etapa más reciente fue en Independiente Santa Fe, donde disputó 68 partidos, marcó 14 goles y dio 13 asistencias, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes del club durante su ciclo.