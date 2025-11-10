Miguel Borja, con un pie afuera de River Plate; un grande de Colombia y un club mexicano lo quieren

River Plate no pasa su mejor momento en el fútbol argentino y uno de los principales señalados es el colombiano Miguel Borja, quien no ha sido trascendental en ataque y no ha marcado los mismos goles que en sus inicios en el conjunto 'millonario'. Con los días contados, ahora se supo que le 'llueven' ofertas.

El encargado de revelar esta información fue Óscar Arturo Martán, presidente de Inter Palmira y persona muy cercana a los representantes del atacante cafetero. “Miguel Borja tiene documentación adelantada con un equipo Mexicano, el América de Cali si ha adelantado también charlas y creemos que sí ellos se acercan a las cifras de México seguro se quedan con el“, contó en entrevista con el medio 'Zona Libre de Humo'.

“Miguel Borja tiene documentación adelantada con un equipo Mexicano, el @AmericadeCali si ha adelantado también charlas y creemos que sí ellos se acercan a las cifras de México seguro se quedan con el “ Óscar Arturo Martan @InterPalmira pic.twitter.com/zu5LWyjFyQ — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) November 10, 2025

Martan dio a entender que Borja está más cercano al conjunto del país norteamericano, a no ser de que los 'escarlatas' logren esas mismas cifras. “Todo es posible. Creo que Miguel tiene unos números en su mente, que quiere que se le lleguen. Creo que hay algo ya muy adelantado con un club de México, uno de los grandes de ella, que creo que están próximos a intercambiar documentos; pero si América le llega a esos números, aceptaría, creo yo”, complementó.

Por último, el directivo manifestó que el colombiano se ve todavía con mucha carrera por delante y ganas de competir. “Están en una fase exploratoria, pero lo de México está avanzado, es una propuesta muy interesante para él, que busca unos años más de buena competencia, tiene pretensiones, pero si América lo busca, podrían llegar a un acuerdo”, concluyó.



Los números de Miguel Borja en el 2025 con River Plate

En la temporada 2025, Miguel Borja disputó 48 partidos con River Plate en distintas competencias, en los que registró 8 goles y 3 asistencias. Su mayor aporte se dio en el Torneo Apertura, con 5 anotaciones en 16 encuentros, mientras que en el Clausura marcó 2 goles en 13 juegos. En la Copa Libertadores participó en 9 partidos y convirtió 1 tanto, además de sumar minutos en la Copa Argentina y el Mundial de Clubes.

Publicidad

En total, acumuló 2.213 minutos en la temporada. Aunque su presencia en el área rival fue constante, su promedio goleador estuvo por debajo de años anteriores.