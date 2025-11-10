Síguenos en::
Tendencias:
PATADA A KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz le salvó 'papeleta' a directivo del Bayern Múnich: "Demostró lo que es capaz"

Luis Díaz le salvó 'papeleta' a directivo del Bayern Múnich: "Demostró lo que es capaz"

El jugador de la Selección Colombia es noticia en Alemania por sus destacadas actuaciones con el Bayern Múnich, club que estuvo en entredicho por la contratación de ‘Lucho’ por más de 70 millones de euros.

Por: Javier García
Actualizado: 10 de nov, 2025
Comparta en:
Luis Díaz fue figura con Bayern Múnich en el 2-2 en su visita a Unión Berlín por la Bundesliga.
Luis Díaz fue figura con Bayern Múnich en el 2-2 en su visita a Unión Berlín por la Bundesliga.
X de @FCBayern

Publicidad

Publicidad

Publicidad