Luis Díaz le salvó 'papeleta' a directivo del Bayern Múnich: "Demostró lo que es capaz"

Luis Díaz continúa siendo protagonista en Alemania tras un inicio de temporada brillante con el Bayern Múnich. El extremo colombiano, fichado procedente del Liverpool por 70 millones de euros, ha respondido con goles, asistencias y actuaciones que lo posicionan como uno de los jugadores más destacados del equipo dirigido por Vincent Kompany. Su reciente anotación frente al Unión Berlín volvió a confirmar su influencia en el esquema ofensivo del club bávaro y su rápida adaptación al fútbol alemán.

Aunque su desempeño ha generado algunas observaciones por parte de analistas que señalan ciertas ocasiones de gol desaprovechadas, la mayoría de los comentarios en la prensa son positivos. Los medios locales resaltan su capacidad de desequilibrio, velocidad y entrega, aspectos que lo han convertido en un jugador clave dentro del proyecto deportivo del club.

Alaban fichaje de Luis Díaz por Bayern Múnich

Luis Díaz con el Bayern Múnich - Foto: AFP

El diario alemán 'Bild' publicó un artículo en el que destacó la gestión del director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, por su papel en la contratación del colombiano. El medio recordó que la llegada de Díaz generó dudas iniciales debido a su alto costo y al hecho de que el equipo había perdido a jugadores importantes en su línea ofensiva.

“Los números ya lo demuestran: ¡Con el fichaje de Díaz, el director deportivo del Bayern, Max Eberl (52), ha demostrado a todos de lo que es capaz!”, señaló el reconocido medio alemán.

'Bild' subrayó que el movimiento de Eberl fue acertado, especialmente tras la salida de figuras como Leroy Sané, Kingsley Coman y Mathys Tel, quienes dejaron vacíos en las bandas ofensivas.

“Sin embargo, después de los primeros tres meses de Díaz en Säbener Straße, una cosa está clara: las decisiones de Eberl con respecto a las bandas han demostrado ser absolutamente correctas hasta ahora”, añadió el artículo.

Las estadísticas respaldan esta afirmación. Desde su llegada, el futbolista colombiano se ha convertido en pieza fundamental del equipo, ganándose la confianza del cuerpo técnico y el respeto de sus compañeros.



Números de Luis Díaz

En lo que va de la temporada, Luis Díaz ha disputado 17 partidos en todas las competiciones, acumulando 11 goles y cinco asistencias en 1.334 minutos de juego. Sus registros lo ubican entre los jugadores más determinantes del plantel, compartiendo protagonismo con figuras como Harry Kane y Michael Olise.



¿Cuándo vuelve a jugar Bayern Múnich?

Después del receso por la fecha FIFA, el Bayern Múnich retomará la competencia el sábado 22 de noviembre, cuando enfrente al Friburgo en el Allianz Arena, por la fecha 11 de la Bundesliga, desde las 9:30 a. m. (hora colombiana). El encuentro representará una nueva oportunidad para que Luis Díaz siga consolidando su buen momento y confirmando el acierto de su fichaje por parte del club bávaro.