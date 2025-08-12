Dayro Moreno pone a soñar al Once Caldas en Copa Sudamericana: gol y victoria 1-0 sobre Huracán

Actualizado: agosto 12, 2025 06:56 p. m.
En el estadio Palogrande, en Manizales, Dayro Moreno, le dio una felicidad más al Once Caldas. El experimentado delantero anotó el único gol en la victoria 1-0 sobre Huracán, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
A los 57 minutos, Moreno Galindo anotó de penalti luego de una infracción en el área que le cometieron al extremo Michael Barrios.
Ahora, los manizaleños deberán visitar a los argentinos el próximo martes 19 de agosto, a las 5:00 p.m. (hora Colombia), por el juego de vuelta.
Información en desarrollo...