Real Cartagena anunció fichaje de lujo: fue Selección Colombia y pasó por Bayer Leverkusen

En las últimas horas, Real Cartagena uno de los equipos históricos del fútbol colombiano que se encuentra en segunda división hizo un anuncio en redes sociales que genera mucha expectativa en la afición. El equipo del 'corralito de piedra' formalizó el fichaje de un jugador con pasado en Selección Colombia y que vistió la camiseta del Bayer Leverkusen de Alemania.

Se trata de Michael Ortega, mediocampista de 34 años que viene de jugar en el Aurora de Bolivia. "Magia pura, creación, remate de media distancia, precisión, habilidad, experiencia en el fútbol de primer nivel internacional: mucho talento el que suma el Heroico", fueron las palabras que utilizó el club de la costa colombiana para describir al volante.

De esta manera, los cartageneros siguen apostándole a futbolistas de experiencia para lograr el ascenso. En sus filas militan jugadores como Carlos Mosquera, Carlos Ramírez, José Leudo, Juan David Rodríguez, Arley Rodríguez, Miguel Murillo, Wilfrido de la Rosa, Christian Marrugo y Fredy Montero.

🔰Michael Javier Ortega Dieppa🔰



Magia pura, creación, remate de media distancia, precisión, habilidad, experiencia en el fútbol de primer nivel internacional: mucho talento el que suma el Heroico🪄🎩



🇨🇴 Volante creativo

🗓️ 34 años

➡️ Deportivo Cali (x2), Atlas Fútbol Club 🇲🇽,… pic.twitter.com/meB4pgo2We — Real Cartagena (@RealCartagena) August 12, 2025

Los números y títulos de Michael Ortega

El volante ha tenido una carrera amplia, pasando por varios clubes en diferentes países. En The Strongest de Bolivia disputó 100 partidos, con 21 goles y 21 asistencias, además de lograr el título de la Primera División en 2023. En Junior de Barranquilla jugó 86 encuentros, anotó 7 goles y dio 7 asistencias, siendo campeón de la Copa Colombia en 2015. Con Deportivo Cali sumó 56 apariciones, 4 goles y 3 asistencias, consiguiendo el Torneo Finalización 2021.

Publicidad

En el FC Baniyas de Emiratos Árabes Unidos acumuló 31 partidos, 6 goles y 3 asistencias. En Once Caldas tuvo 31 presencias con un gol y una asistencia. En Atlas Guadalajara disputó 17 compromisos, marcando una vez. Con Omonia Nicosia de Chipre jugó 16 veces, anotando 2 goles y contribuyendo al título de liga en 2019-20. En Deportivo Pasto participó en 12 partidos, con un gol y una asistencia.

Además, jugó en el VfL Bochum (11 partidos, un gol), Figueirense (10 partidos), Club Aurora (9 partidos, 3 goles), Bayer Leverkusen (7 partidos) y Atlas Guadalajara U19 (2 partidos). En total, Ortega acumula 388 partidos, 53 goles, 39 asistencias y cuatro títulos en tres países.