Dayro Moreno no perdona a nadie; vea su gol contra Huracán, en Copa Sudamericana

Este martes 12 de agosto, el Once Caldas se enfrentó a Huracán, de Argentina, en el estadio Palogrande de Manizales, por el duelo correspondiente a la ida en los octavos de final por la Copa Sudamericana.

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Once Caldas!



Dayro Moreno anota el primero desde el punto penal en la #SUDAMERICANAxESPN



Once Caldas 1-0 Huracán



