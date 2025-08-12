Actualizado: agosto 12, 2025 06:30 p. m.
Gol Caracol Colombianos en el exterior Dayro Moreno no perdona a nadie; vea su gol contra Huracán, en Copa Sudamericana
Este martes 12 de agosto, el Once Caldas se enfrentó a Huracán, de Argentina, en el estadio Palogrande de Manizales, por el duelo correspondiente a la ida en los octavos de final por la Copa Sudamericana.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL del Once Caldas!— ESPN Colombia (@ESPNColombia) August 12, 2025
Dayro Moreno anota el primero desde el punto penal en la #SUDAMERICANAxESPN
Once Caldas 1-0 Huracán
▶️ Mira nuestros partidos de 🏆 CONMEBOL #Sudamericana en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/1ODeo3OnHu