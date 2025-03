"Si a Palmeiras no lo respetan en Sudamérica, ¿por qué no ir a la Concacaf?"

Luego dela victoria 1-0 de Palmeiras sobre Sao Paulo, por la semifinal del Campeonato Paulista, la presidente del 'verdao', Leila Pereira, habló fuertemente contra la Conmebol por la multa que le puso a Cerro Porteño, por caso de racismo en la Copa Libertadores Sub-20, e hizo una polémica propuesta.

‘’Dado que la Conmebol no es capaz de prevenir este tipo de crímenes (el racismo), y no es capaz de tratar a los brasileños con la misma importancia que los clubes representan para la Conmebol, ¿por qué no pensar en unirse a la Concacaf? Sólo entonces respetarán el fútbol brasileño. Es algo en lo que pensar”, expresó muy enojada la directiva principal de Palmeiras.

Si bien daba la impresión que sus declaraciones se dejaron llevar por la molestia, Pereira luego dejó en claro que no fue un tiro al aire y que de verdad compartirá la idea. "Tengo una reunión el miércoles en la CBF, voy a hablar con los clubes brasileños que estarán allí y con Ednaldo (Rodrigues). Es una semilla para plantar. Si no nos respetan aquí en Sudamérica ¿por qué no ir a la Concacaf? Por supuesto, financieramente sería mejor para los clubes brasileños. Podríamos pensar seriamente en ello”, complementó.

CBF dice que Conmebol "incentiva" racismo con "insignificante" sanción a Cerro

La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) criticó este domingo la "insignificante" sanción de la Conmebol contra Cerro Porteño por los insultos racistas que sufrió el equipo Sub-20 de Palmeiras durante un partido en Paraguay y acusó al ente máximo del fútbol sudamericano de "incentivar" esta conducta.

La Conmebol impuso una multa de 50.000 dólares al reincidente club paraguayo. Además prohibió el acceso de su afición a los estadios donde se disputa la Copa Libertadores Sub-20, actualmente en desarrollo en Paraguay, y suspendió al entrenador de su filial juvenil por dos partidos.

La CBF expresó su "total indignación con la decisión de la Comisión Disciplinaria de la Conmebol debido a su completa ineficacia", en un comunicado.

La comisión "lamentablemente, incentiva la práctica de nuevos actos criminales ante la ineficacia de las penalidades aplicadas", señalo la máxima autoridad del fútbol brasileño.

La sanción deportiva "solo afecta al equipo Sub-20 del club denunciado, que probablemente está a solo un juego de terminar su participación en la competición, haciendo que la ya insignificante penalidad no tenga efecto", detalló la CBF.

Palmeiras exigió el viernes la expulsión de Cerro Porteño del certamen, luego de que un sector de la tribuna del 'Ciclón' realizara gestos ofensivos y llamara "mono" a varios jugadores brasileños el jueves en el estadio Gunther Vogel, a las afueras de Asunción, donde el equipo paulista se impuso 3-0.

Visiblemente afectado por el incidente, el delantero Luighi rompió en llanto ante las cámaras al finalizar el partido.

Su reacción generó indignación y una ola de repudio contra los actos de racismo, incluyendo pronunciamientos del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y del presidente de la FIFA, Gianni Infantino.