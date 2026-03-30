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Gol Caracol  / Sigue polémica por título de Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos; "lo aplicaré"

Sigue polémica por título de Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos; "lo aplicaré"

El presidente de la Confederación Africana de Fútbol se pronunció sobre la decisión que esperan del TAS, para saber si el campeón del torneo de ese continente es al final de Senegal o de Marruecos.

Por: AFP
Actualizado: 30 de mar, 2026
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Final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos
Final de la Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos
Foto: AFP

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