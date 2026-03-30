Sigue polémica por título de Copa Africana de Naciones entre Senegal y Marruecos; "lo aplicaré"

El presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, aseguró este domingo que respetará la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) sobre el recurso presentado por Senegal contra la retirada de su título de la Copa de África de Naciones (CAN), por disputa del título con Marruecos.

"Respetaré y aplicaré la decisión del TAS. Mi opinión personal sobre el asunto es irrelevante", declaró Motsepe en una rueda de prensa celebrada en El Cairo tras una reunión del comité ejecutivo de la CAF.

Senegal ha presentado un recurso ante el máximo tribunal deportivo contra la decisión de la comisión de apelación de la CAF de anular la victoria por 1-0 del equipo senegalés sobre Marruecos en la final de la CAN disputada en enero.

En ese partido, varios jugadores senegaleses, el seleccionador Pape Thiaw y su cuerpo técnico abandonaron el campo en Rabat después de que el árbitro señalara un penal para Marruecos en el descuento, con el marcador 0-0.



Tras un parón de un cuarto de hora, el partido se reanudó y Brahim Díaz falló el penal, llevando el desenlace a la prórroga, donde el tanto de Pape Gueye dio la victoria y el título a los Leones de la Teranga.

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Posteriormente, la comisión de disciplina de la CAF impuso multas a varios integrantes de ambos equipos, pero no modificó el resultado.

Sadio Mané, figura de Senegal, celebraba el título de la Copa África, el cual ahora le pertenece a Marruecos AFP

Marruecos recurrió y la comisión de apelación acabó concediendo la victoria a los anfitriones por 3-0 y, en consecuencia, el título continental.

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Motsepe destacó que la comisión de apelación está formada por jueces y abogados independientes.

En el partido amistoso que disputaron el sábado en París las selecciones de Senegal y Perú, los jugadores africanos exhibieron el trofeo de la CAN y jugaron además con camisetas con dos estrellas, por sus dos títulos continentales, en 2022 y la del pasado enero.

Motsepe declaró que visitará Senegal y Marruecos, sin precisar fechas, para destacar la importancia de "trabajar juntos para hacer crecer el fútbol africano".

Un comunicado indicó que la CAF "está aplicando cambios y mejoras en sus estatutos y reglamentos" para reforzar la "confianza en los árbitros, los operadores del VAR y los órganos judiciales africanos" con el fin de que "los incidentes ocurridos en la final... no vuelvan a repetirse".