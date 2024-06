Sin Kylian Mbappé no hay 'fiesta' en Francia: empate galo 0-0 con Países Bajos

Kylian Mbappé no jugó a causa de su lesión de tabique, y la Selección de Francia no pasó del 0-0 este viernes 21 de junio en el duelo de la Eurocopa 2024. Los dirigidos por Didier Deschamps no pudieron vulnerar a la 'naranja mecánica', que hasta le anularon un gol en el segundo tiempo por fuera de lugar.

La gran estrella de 'les bleus' y del Real Madrid, vio el partido de la segunda jornada del grupo D desde el banco de suplentes e intentó alentar a sus compañeros, quienes al final por más que lo intentaron, no lograron conseguir el triunfo. Eso sí, el resultado acerca a ambos seleccionados a los octavos de final.

Países Bajos y Francia, en acción de juego en la Eurocopa 2024. FRANCK FIFE/AFP

¿Cómo se desarrolló el partido entre franceses y neerlandeses?

Tras la segunda jornada del Grupo D, Francia y Países Bajos colideran la llave con 4 puntos cada uno, seguidos de Austria en tercera posición con 3 unidades. Polonia, que perdió 3-1 contra los austríacoseste viernes, en Berlín, sigue con 0 puntos y se convierte en la primera selección eliminada en esta Eurocopa.

Los ojos en Leipzig estaban puestos en el banquillo, desde donde el capitán francés Kylian Mbappé vivió el encuentro. Tras sufrir una fractura de nariz en el partido contra Austria, el jugador entrenó en los últimos días con una máscara, lo que parecía indicar que podría contar con minutos.

Finalmente, Didier Deschamps prefirió no arriesgar y los 'bleus' tuvieron que apañárselas sin el atacante estrella.

Kylian Mbappé en el banco de suplentes en Países Bajos vs. Francia, por la Eurocopa 2024. JAN WOITAS/dpa Picture-Alliance via AFP

Durante la primera mitad, ambas selecciones se tomaron las medidas, con los franceses acumulando más posesión y organizando su juego de ataque a través de Antoine Griezmann, mientras la 'Oranje' daba muestra de una gran solidez defensiva.

El capitán Virgil van Dijk dirigió la muralla neerlandesa, que recibió ayuda de los hombres de ataque. Su compañero en el Liverpool Cody Gapko tuvo en sus pies la mejor ocasión de Países Bajos en la primera mitad, un potente disparo raso que salvó el guardameta Mike Maignan (16').

La acción sirvió de respuesta al mejor ataque francés hasta el momento, cuando Adrien Rabiot recibió cerca del área pequeña, cara a cara con Bart Verbruggen.

Cuando parecía que el centrocampista de la Juventus de Turín iba a abrir el marcador, éste decidió en el último momento buscar la asistencia a Griezmann, que sorprendido por el pase, no acertó a convertir.

El paso por los vestuarios pareció sentar mejor a los 'bleus', que comenzaron a encadenar ocasiones con un cabezazo de Aurelien Tchouaméni desviado (63') y un disparo de Griezmann detenido por Verbruggen (65').

Acción de juego entre Países Bajos y Francia Foto: AFP

Los 'bleus' estuvieron cerca de llevarse un susto, con un gol de Xavi Simons (69') anulado tras una revisión en el VAR.

Los banquillos empezaron a moverse, con la entrada de nuevos hombres de ataque como Oliver Giroud para los franceses y Wout Weghorst del lado naranja, pero ninguno de los dos tuvo el impacto deseado y el encuentro pasó a ser el primero en esta Eurocopa que termina sin goles.

¿Cuándo vuelven a jugar Francia y Países Bajos en la Eurocopa 2024?

En la última jornada, que se disputará el próximo 25 de junio, Francia se enfrentará a la ya eliminada Polonia (11:00 de la mañana, en horario de Colombia), en Dortmund, y Países Bajos a Austria (11:00 a.m.), en Berlín.