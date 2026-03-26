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Gol Caracol  / Kosovo se ilusiona con el Mundial 2026, tras victoria 4-3 sobre Eslovaquia; ahora los espera Turquía

Kosovo se ilusiona con el Mundial 2026, tras victoria 4-3 sobre Eslovaquia; ahora los espera Turquía

Este jueves, Kosovo remontó y logró seguir con la chance en los play offs del repechaje europeo, buscando entrar a la fase de grupos del Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Kosovo celebra en repechaje al Mundial 2026
Kosovo celebra en repechaje al Mundial 2026 - Foto:
AFP

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