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Gol Caracol  / Inglaterra vs. Uruguay, EN VIVO; hora y dónde ver el partido preparatorio al Mundial 2026

Inglaterra vs. Uruguay, EN VIVO; hora y dónde ver el partido preparatorio al Mundial 2026

En el estadio de Wembley, se juega uno de los compromisos más llamativos e interesantes de la doble fecha FIFA de marzo, de cara al Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Federico Valverde, mediocampista de Uruguay, y Harry Kane, delantero de Inglaterra, en partido preparatorio previo al Mundial 2026
Federico Valverde, mediocampista de Uruguay, y Harry Kane, delantero de Inglaterra, en partido preparatorio previo al Mundial 2026
AFP

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