Inglaterra vs. Uruguay, EN VIVO; hora y dónde ver el partido preparatorio al Mundial 2026

Los 90.000 espectadores del estadio londinense de Wembley tendrán sus miradas puestas en Federico Valverde. El centrocampista uruguayo, tras su reciente triplete con el Real Madrid contra Manchester City, vuelve a medirse a un cuadro inglés, esta vez previo al Mundial 2026.

Valverde atraerá todos los focos de este amistoso contra Inglaterra, el duodécimo duelo entre ambas selecciones, con ventaja sudamericana en los otros once (cinco victorias, tres empates y tres derrotas).

El partido llega apenas 16 días después de que Valverde lograra el 11 de marzo el primer hat-trick de su trayectoria profesional, en la ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Manchester City en Madrid.

"Fue el mejor partido de mi carrera, sobre todo en goles. Hacía bastante que no disfrutaba un partido de esta manera", dijo Valverde tras aquel duelo.



Y es que, a sus 27 años, Valverde parece encontrarse en un momento dulce.

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"Siempre fue un jugador muy destacado, que despertó la atención de todo el mundo del deporte, especialmente en el fútbol europeo y en el equipo en que juega", afirmó este jueves el seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa.

Selección de Inglaterra, celebrando una victoria en un partido de eliminatorias europeas Foto: X/@England

"Obviamente, en los últimos partidos ha tenido una capacidad de desequilibrio muy llamativa que hace que se observe una nueva faceta de él", añadió Bielsa.

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Seis días después del 3-0 en la ida, con el triplete de Valverde, el Real Madrid volvía ganar en Mánchester al City, por 2-1, certificando su pase a cuartos.

Tras sus goles al City, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, comparó a Valverde con uno de los mitos del equipo blanco, el delantero Juan Gómez "Juanito", fallecido en un accidente de tráfico en 1992.

"Da igual dónde lo pongas. Es el Juanito del siglo XXI, todo lo que sueña ser un jugador del Real Madrid es Fede Valverde", dijo Arbeloa.

La Selección Uruguay clasificó al Mundial 2026, tras ser cuarta en las Eliminatorias Sudamericanas Getty Images

Hora y dónde ver Inglaterra vs. Uruguay , previo al Mundial 2026

Día: viernes 27 de marzo.

Hora: 2:45 p.m. (hora Colombia).

Estadio: Wembley.

Transmisión: Disney Plus Premium / ESPN.