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Gol Caracol  / Italia respondió y ganó sin lío; triunfo 2-0 sobre Irlanda del Norte y sueña con el Mundial 2026

Italia respondió y ganó sin lío; triunfo 2-0 sobre Irlanda del Norte y sueña con el Mundial 2026

La Selección de Italia jugó un acertado compromiso y dejó por fuera de cualquier posibilidad a los irlandeses, en juego celebrado este jueves. Acá lo que pasó en el duelo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Italia venció 2-0 a Irlanda del Norte y sigue con vida para ir al Mundial 2026
Italia venció 2-0 a Irlanda del Norte y sigue con vida para ir al Mundial 2026
AFP

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