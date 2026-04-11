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Gol Caracol  / Tabla de posiciones de Bundesliga, tras St. Pauli 0-5 Bayern Múnich; Luis Díaz, cerca de ser campeón

Tabla de posiciones de Bundesliga, tras St. Pauli 0-5 Bayern Múnich; Luis Díaz, cerca de ser campeón

Tras el triungo del Bayern Múnich y la derrota del Borussia Dortmund, el equipo bávaro donde juega el atacante colombiano Luis Díaz, está a un paso de levantar una vez más el título de Bundesliga.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Bayern Múnich Bundesliga
Bayern Múnich celebra gol en la Bundesliga - Foto:
AFP

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