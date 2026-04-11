Tabla de posiciones de Bundesliga, tras St. Pauli 0-5 Bayern Múnich; Luis Díaz, cerca de ser campeón

Bayern Múnich goleó 5-0 al St. Pauli en la fecha 29 de la Bundesliga y con eso se acercó aún más al título de la Bundesliga 2025/26, tomando una ventaja de 12 puntos a su inmediato perseguidor que es el Borussia Dortmund, que este mismo sábado perdió 0-1 con Bayer Leverkusen.

Con eso, y a falta de cinco encuentros para el final del campeonato alemán, el equipo bávaro en el que juega el atacante colombiano Luis Díaz, estaría a dos encuentros de asegurar el título. Las anotaciones del triunfo contundente fueron de Jamal Musiala, Leon Goretzka, Michael Olise, Nicolás Jackson, Raphael Guerreiro.

En caso de ser campeón de la Bundesliga, 'Lucho' sumaría su segundo trofeo con el cuadro de Baviera, ya que hace algunos meses consiguió el de la Supercopa de Alemania.



Tabla de posiciones de Bundesliga, tras victoria de Bayern Múnich 5-0 St. Pauli: