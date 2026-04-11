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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich y Luis Díaz lo hicieron; rompieron una marca en Bundesliga después de 54 años

Bayern Múnich y Luis Díaz lo hicieron; rompieron una marca en Bundesliga después de 54 años

Frente al St. Pauli, Bayern Múnich, que tiene en sus filas a Luis Díaz, mejoró un récord que ostentaba el gigante 'bávaro' desde la temporada 1971/72. ¡Acá todos los detalles!

Por: AFP
Actualizado: 11 de abr, 2026
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Bayern Múnich festejó ante St. Pauli en la Bundesliga.
Bayern Múnich festejó ante St. Pauli en la Bundesliga.
AFP

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