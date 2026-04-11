Bayern Múnich y Luis Díaz lo hicieron; rompieron una marca en Bundesliga después de 54 años

El Bayern Múnich batió este sábado 11 de abril contra el St. Pauli el récord de goles marcados por un equipo una temporada en la Bundesliga, elevando a 102 su registro, y después a 103 gracias a Leon Goretzka (53') y Michael Olise (54'), a cinco fechas para el final. Por supuesto que Luis Díaz tambiémn contribuyó para esta marca.

Bayern Múnich y un festejo de gol frente a St. Pauli en la Bundesliga. AFP

El Bayern versión 2025/26 mejoró la marca que ostentaba el gigante bávaro desde la temporada 1971/72, concluida con 101 goles, 40 de ellos marcados por el delantero Gerd Müller.

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