Bayern Múnich y Luis Díaz lo hicieron; rompieron una marca en Bundesliga después de 54 años

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El Bayern Múnich batió este sábado 11 de abril contra el St. Pauli el récord de goles marcados por un equipo una temporada en la Bundesliga, elevando a 102 su registro, y después a 103 gracias a Leon Goretzka (53') y Michael Olise (54'), a cinco fechas para el final. Por supuesto que Luis Díaz tambiémn contribuyó para esta marca.
El Bayern versión 2025/26 mejoró la marca que ostentaba el gigante bávaro desde la temporada 1971/72, concluida con 101 goles, 40 de ellos marcados por el delantero Gerd Müller.
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