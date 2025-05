Técnico de Bahía sacó pecho porque borró a Marino Hinestroza, pese a derrota con Nacional

Atlético Nacional hizo la tarea en Copa Libertadores y se puso de líder del grupo F, tras vencer 1-0 a Bahía, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Pese al buen resultado, una de sus principales figuras no tuvo su mejor desempeño. Se trata de Marino Hinestroza, quien no fue muy influyente como en otros juegos y él que sacó pecho por eso fue Rogerio Ceni, entrenador del conjunto brasileño.

El mítico exarquero analizó en rueda de prensa lo que fue el juego de los 'verdolagas' y dejó en claro que el joven extremo fue bien controlado por sus jugadores. "Hinestroza, el jugador más influyente, prácticamente no tuvo oportunidades claras, estuvo muy marcado. Nacional jugó mucho con Cándido por izquierda, con Arce jugando en dupla, le dieron más trabajo por ese lado. El juego de Brasil fue con posesión muy similar. Si bien Nacional tuvo la posesión en el primer tiempo, terminó siendo muy parejo. Ellos fueron mejores en ese balón largo, no tuvimos la misma suerte que ellos. No es normal que el portero haga el balón tan largo y que el jugador remate en el área", remarcó el estratega.

Luego, Ceni se dispuso a dar una mirada más global de todo lo ocurrido y reconoció que el 'verde de la montaña' fue mejor en el terreno de juego. "En primer lugar, por la calidad del Atlético Nacional. Tuvimos algunas oportunidades, ellos fueron superiores a nosotros. Nos costó un poco conseguir que la marca de su pelota saliera. El campo es muy rápido, difícil. Hoy fueron superiores . La única oportunidad que tenían de alcanzar nuestro objetivo era el gol. Prácticamente todos los disparos fueron desde fuera del área, el único balón que entró en nuestra área fue el de gol, al ser despejado por el portero. Y no pudimos terminar con gol. Tuvimos buenos intercambios de pases, pero no nos fue suficiente para marcar nuestro gol", añadió el

Rogerio Ceni, DT de Bahía. JAIME SALDARRIAGA/AFP

brasileño.

Por último, Ceni señaló que sus jugadores estuvieron finos en defensa, pero las desatenciones se pagaron a un alto costo. "Tuvimos dos errores en el partido, uno a los tres minutos del primer tiempo, gol en fuera de juego, y el balón al minuto del segundo tiempo, antes del gol, no sé si tocó en la mano del jugador. Dos balones largos, desde muy lejos , uno de Camilo Cándido, en el primer tiempo, lo mostramos en vídeo, Viveros ataca el espacio. Luego, pelota de Castillo, de larga distancia. Estaban a favor del viento, no los cubrimos. El resto fueron remates desde fuera del área, pero no tuvimos fuerza en ataque para incomodar al equipo de Nacional", concluyó.