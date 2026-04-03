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Gol Caracol  / Tenis  / Emiliana Arango, por primera vez en semifinales de la Copa Colsanitas; histórica victoria

Emiliana Arango, por primera vez en semifinales de la Copa Colsanitas; histórica victoria

Dominando de principio a fin su partido de cuartos de final, la tenista colombiana, Emiliana Arango, se impuso en sets corridos y sueña con el título en Bogotá.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de abr, 2026
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Emiliana Arango, tenista colombiana, celebra su clasificación a semifinales de la Copa Colsanitas 2026
Emiliana Arango, tenista colombiana, celebra su clasificación a semifinales de la Copa Colsanitas 2026
Getty Images

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