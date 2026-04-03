Emiliana Arango, por primera vez en semifinales de la Copa Colsanitas; histórica victoria

Emiliana Arango está viviendo un sueño en la Copa Colsanitas 2026. Lejos de conformarse con haber regresado a los cuartos de final de este certamen, tras ocho años, logró su clasificación a semifinales. Este viernes 3 de abril, se impuso por 6-4 y 6-3 a Varvara Lepchenko, en la cancha central del Country Club, desatando la locura en los cientos de asistentes, su cuerpo técnico y, por supuesto, en ella.

La historia empezó de buena manera, lo que hacía pensar que sería un excelente día. Y es que la antioqueña le quebró el servicio a su rival, tras cuatro bolas de break generadas. No bajó los brazos, fue por más y lo consiguió. Le rompió el saque por segunda vez, en ese primer set, a su oponente y se hizo inalcanzable. Eso sí, el suspenso no faltó y hubo algo de sufrimiento para cerrar el parcial inicial.

Cuando iban 5-2, sacó para llevarse la primera manga, pero no pudo y la estadounidense recuperó un break. Pero, con el 5-4, las cosas cambiaron y pudo cerrarlo. Emiliana Arango se impuso por 6-4 y encaminó su clasificación a las semifinales de la Copa Colsanitas, en la ciudad de Bogotá. Sumado a ello, la norteamericana no encontraba los caminos, se veía incómoda en cancha y la pasaba mal.

Emiliana Arango, tenista colombiana, está en cuartos de final de la Copa Colsanitas 2026 Cortesía

Fue así como, en los primeros games del segundo set, la 'cafetera' volvió a hacer de las suyas. En el tercer game, quebró, se fue arriba y eso le bastó para sentenciar todo. Varvara Lepchenko no pudo hacer nada y, como si fuera poco, la última esperanza que tenía se le diluyó. Cuando sacaba para ponerse 5-4 y llevar todo hasta lo último, le rompieron el servicio y el segundo set terminó 6-3.



Victoria y clasificación de Emiliana Arango a semifinales de la Copa Colsanitas. Esta es la primera vez que llega hasta esta instancia en el torneo WTA 250, que se celebra en la capital de Colombia. Recordemos que es la única tenista colombiana que sigue en carrera, luego de que Camila Osorio quedara eliminada en octavos de final y no pudiera revalidar su título por tercera vez consecutiva.