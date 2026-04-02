Camila Osorio, eliminada de la Copa Colsanitas; Emiliana Arango ganó y avanzó a cuartos de final

Este jueves, la jornada de la Copa Colsanitas 2026 tuvo una gran sorpresa por la eliminación de la colombiana Camila Osorio, quien se vio superada por la argentina Jazmin Ortenzi. La tricampeona del torneo tuvo problemas físicos en su brazo izquierdo, aunque logró dar la pelea hasta el final.

Osorio de nuevo tuvo problemas con su servicio, no se le vio cómoda en la cancha central del Country Club y cayó por un doble y reñido 7-6.

En uno de los primeros turnos del día, Emiliana Arango también tuvo su partido de 'octavos' y no pasó mayores problemas para vencer a la española Guiomar Maristany. La colombiana se impuso con parciales de 7-5 y 6-2 y ahora se medirá contra la ganadora del duelo Varvara Lepchenko vs Jessica Bouzas.

La argentina Julia Riera remontó este miércoles ante la rusa Ana Blinkova y la venció 0-6, 6-2 y 6-1, por lo que se clasificó a cuartos de final. Ahora se enfrentará a Ortenzi.



Riera, de 23 años y número 186 del escalafón de la WTA, logró sacar adelante el partido en una hora y 36 minutos, tras un inicio difícil en el que su rival parecía que se iba a llevar la victoria, pero consiguió sacar su mejor rendimiento para lograr la clasificación.

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También consiguió su pase a cuartos la polaca Katarzyna Kawa, quien se impuso 6-3 y 6-3 a la alemana Tatjana Maria, que buscaba este año su tercer título del Torneo WTA de Bogotá tras haber conseguido los de 2022 y 2023.

La rival de la polaca será la húngara Panna Udvardy, que en un partido reñido le ganó 6-0, 2-6 y 6-1 a la estadounidense Julieta Pareja, quien fue una de las revelaciones del torneo en 2025.

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Igualmente pasó de fase la letona Darja Semenistaja, al vencer 6-1, 1-6 y 6-2 a la griega Despina Papamichail, y se enfrentará a la vencedora del juego entre la checa Marie Bouzkova y la belga Hanne Vandewinkel.