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Gol Caracol  / Tenis  / Camila Osorio, eliminada de la Copa Colsanitas; Emiliana Arango ganó y avanzó a cuartos de final

Camila Osorio, eliminada de la Copa Colsanitas; Emiliana Arango ganó y avanzó a cuartos de final

En la Copa Colsanitas 2026, Emiliana Arango venció en dos sets corridos a la española Guiomar Maristany y Camila Osorio cayó con la argentina Jazmin Ortenzi.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de abr, 2026
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Camila Osorio y Emiliana Arango.
Camila Osorio y Emiliana Arango.
Getty Images.

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