Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Lo último de Luis Muriel como fichaje estrella del Junior de Barranquilla; "ya estamos de acuerdo"

Lo último de Luis Muriel como fichaje estrella del Junior de Barranquilla; "ya estamos de acuerdo"

Este miércoles las noticias del fútbol colombiano se las llevó Falcao y su vuelta a Millonarios, pero en Junior no se quedaron atrás y lo de Luis Muriel está cada vez más cerca de concretarse.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 7 de ene, 2026
Luis Muriel Junior
Luis Muriel con la camiseta de Junior - Foto:
Junior Oficial

