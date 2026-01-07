Lo último de Luis Muriel como fichaje estrella del Junior de Barranquilla; "ya estamos de acuerdo"

Junior se movió rápido en las últimas horas por el fichaje de Luis Muriel, quien desde hace semanas expresó su deseo de volver al fútbol colombiano y vestir la camiseta del equipo de sus amores, más allá de que debutó como profesional en el Deportivo Cali. Así el panorama y a pesar de ires y venires, este miércoles 7 de enero se habría dado un paso más en esta negociación, pero depende del Orlando City.

El encargado de dar los detalles fue el propio Fuad Char, dirigente del club barranquillero, que en un breve contacto con 'El Heraldo', dejó saber los avanzas del traspaso, para poder contar con la calidad, la experiencia y los goles del atlanticense.



Luis Muriel, cada vez más cerca de ser fichaje del Junior

"Con el jugador ya estamos de acuerdo. Esperamos que el equipo apruebe nuestra propuesta", exoresó Fuad Char en el citado medio, dejando saber que el esfuerzo económico para el alto salario del futbolista está resuelto, pero que ahora todo queda en manos del Orlando City, de la MLS, elenco con el que aún tiene contrato vigente, por lo que eso ha retrasado las charlas entre las partes, más allá de la voluntad del goleador.

“Estamos esperando que Orlando City apruebe la propuesta de Junior por Muriel”: Fuad Char.



Ya en modo informativo, 'El Heraldo' comentó que lo de Luis Fernando Muriel, ya sea "la llegada o no a Junior, se estaría resolviendo en las próximas horas o durante la mañana del jueves", en especial porque el propio atacante "se encuentra a la expectativa y muy emocionado con la posibilidad de vestir la camiseta que ama desde la cuna".

De hecho, en el medio barranquillero recordaron que "Muriel había estado en las divisiones menores de Junior durante su niñez, pero después se marchó al Deportivo Cali de la mano del cazatalentos Agustín Garizábalo", razón por la que comenzó su carrera fue en el Valle del Cauca y no en la costa de nuestro país.



Luis Fernando Muriel, posible refuerzo de Junior de Barranquilla. Getty Images.

Ya con 34 años, Muriel Fruto forjó una exitosa carrera en el fútbol internacional, comenzando en el Granada (España), pero luego pasando por varios equipos en la Serie A de Italia, como el Lecce, Udinese, Sampdoria, Fiorentina y Atalanta. También tuvo una breve estadía por el Sevilla. Desde 2024 dejó Europa y estuvo jugando para el Orlando City, de la MLS.

En Barranquilla y en Colombia hay mucha expectativa por su llegada, por su pasado en la Selección Colombia y la experiencia que traería luego de muchos años en el balompié del exterior, donde supo hacerse un nombre por sus goles, su calidad, y hasta por el juego similar al de Ronaldo Nazário.