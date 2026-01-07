Selección Colombia ya tiene calendario para Copa América de Futsal 2026; debut vs. Brasil

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer el calendario de partidos para la Copa América de Futsal 2026, evento en el que fungirán como cabezas de serie a Brasil (actual campeón) y Paraguay (país sede).

La Selección Colombia hará parte del pentagonal B junto al elenco defensor del título a y a los combinados nacionales de Venezuela, Chile y Bolivia. Mientras que el grupo A tendrá a los dueños de casa con Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador.

El sistema de competencia indica que luego de que en cada zona se juegue bajo el formato de todos contra todos, los 2 primeros de cada serie irán a semifinales, de donde saldrán los 2 finalistas.

Los ‘cafeteros’, que acumulan como mejor ubicación en este certamen 3 cuartos lugares, fueron octavos en la edición anterior, por lo cual esperan limpiar su imagen con una mejor actuación.



Calendario de Colombia en Copa América de Futsal

⦁ Fase de grupos (con hora de Colombia)

Sábado 24 de enero

12:30 p. m. - Brasil vs. Colombia

Domingo 25 de enero

10:00 a. m. - Colombia vs. Venezuela

Lunes 26 de enero

10:00 a. m. - Colombia vs. Bolivia

Jueves 29 de enero

10:00 a. m. - Chile vs. Colombia

⦁ Semifinales (sábado 31 de enero)

Primero del A vs. Segundo del B

Primero del B vs. Segundo del A

⦁ Final (domingo 1 de febrero)

Partido entre ganadores de cada semifinal



Grupos y programa completo, Copa América Futsal 2026

⦁ Grupo A

Paraguay

Argentina

Uruguay

Perú

Ecuador

⦁ Grupo B

Brasil

Venezuela

Chile

Colombia

Bolivia



