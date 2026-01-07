Selección Colombia ya tiene calendario para Copa América de Futsal 2026; debut vs. Brasil

Publicidad
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer el calendario de partidos para la Copa América de Futsal 2026, evento en el que fungirán como cabezas de serie a Brasil (actual campeón) y Paraguay (país sede).
La Selección Colombia hará parte del pentagonal B junto al elenco defensor del título a y a los combinados nacionales de Venezuela, Chile y Bolivia. Mientras que el grupo A tendrá a los dueños de casa con Argentina, Uruguay, Perú y Ecuador.
El sistema de competencia indica que luego de que en cada zona se juegue bajo el formato de todos contra todos, los 2 primeros de cada serie irán a semifinales, de donde saldrán los 2 finalistas.
Los ‘cafeteros’, que acumulan como mejor ubicación en este certamen 3 cuartos lugares, fueron octavos en la edición anterior, por lo cual esperan limpiar su imagen con una mejor actuación.
⦁ Fase de grupos (con hora de Colombia)
Sábado 24 de enero
12:30 p. m. - Brasil vs. Colombia
Domingo 25 de enero
10:00 a. m. - Colombia vs. Venezuela
Lunes 26 de enero
10:00 a. m. - Colombia vs. Bolivia
Jueves 29 de enero
10:00 a. m. - Chile vs. Colombia
⦁ Semifinales (sábado 31 de enero)
Primero del A vs. Segundo del B
Primero del B vs. Segundo del A
⦁ Final (domingo 1 de febrero)
Partido entre ganadores de cada semifinal
⦁ Grupo A
Paraguay
Argentina
Uruguay
Perú
Ecuador
⦁ Grupo B
Brasil
Venezuela
Chile
Colombia
Bolivia
