Equipo del fútbol colombiano, en búsqueda de estadio; "hay una seria preocupación"

La Liga BetPlay 2026-I del fútbol colombiano está cerca de arrancar, pero a días del inicio de la acción hay un equipo que le tocará cambiar de sede a última hora por algunos inconvenientes con la Administración Municipal. El equipo en mención es Águilas Doradas, que nuevamente tendrá que buscar una alternativa para sus partidos como local.

A través de un comunicado oficial, la Dimayor expresó este miércoles que hay "seria preocupación frente a la comunicación recibida el 30 de diciembre, mediante la cual la Administración Municipal de Rionegro informó la no disponibilidad del Estadio Alberto Grisales para la temporada 2026", esto especialmente porque no solo afecta al cuadro del oriente antioqueño, sino que también es una "decisión adoptada con posterioridad al sorteo y a la elaboración del fixture, con afectaciones directas a la planeación del campeonato profesional".



Águilas Doradas busca estadio para Liga BetPlay 2026-I

De hecho, en el seno de Águilas Doradas hay enojo e incertidumbre por lo ocurrido recientemente, que los obliga a, nuevamente, buscar una plaza, así como hace un poco tiempo oficiaron como locales en Sincelejo. Fuentes de la Dimayor le aseguraron a Gol Caracol que hay malestar entre la dirigencia del fútbol colombiano por decisiones como la de la Alcaldía de Rionegro que afectan el inicio del campeonato, previsto para el fin de semana del 18 de enero. Según se pudo establecer, los directivos de Águilas están en contacto con la presidencia de la División Mayor del Fútbol Colombiano en pro de buscar con urgencia una sede para los juegos de local del elenco que ahora dirige Juan David Niño.

En un breve contacto, Fernando Salazar, dirigente del cuadro del nido, aseguró que "estamos analizando plazas, revisando cuáles ciudades se pueden adecuar a lo que pretendemos".

Sumado a esto, en el comunicado de la Dimayor también recordaron lo que viene pasando con el cuadro paisa desde hace algunos años, con algunos conflictos con el ente administrador del escenario deportivo.



La 𝐃𝐢𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨́𝐧 𝐌𝐚𝐲𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝐅𝐮́𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐥𝐨𝐦𝐛𝐢𝐚𝐧𝐨 - 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 manifiesta su seria preocupación frente a la comunicación recibida el 30 de diciembre, mediante la cual la Administración Municipal de Rionegro informó la no… pic.twitter.com/25oIR9B2Tp — DIMAYOR (@Dimayor) January 7, 2026

"Este hecho se suma a las afectaciones registradas durante el año 2025, derivadas del cierre de la tribuna occidental, situación que generó graves perjuicios operativos y económicos en el desarrollo del torneo, particularmente en materia de ingresos por taquilla. De igual forma, durante el segundo semestre de 2024, Águilas Doradas debió trasladar su localía a la ciudad de Sincelejo, asumiendo costos económicos y logísticos extraordinarios, con el propósito de permitir la ejecución de obras de adecuación en el escenario deportivo, las cuales no se materializaron", agregaron.

Para terminar, la Dimayor puntualizó y destacó en que Águilas Doradas, "nuestro club afiliado" sí cumplió "con el calendario deportivo y mantuvo de manera permanente sus programas de responsabilidad social y comunitaria, desarrollados a través de semilleros, fuerzas básicas y acciones institucionales, con presencia en comunidades vulnerables, hospitales, geriátricos, escuelas de fútbol y clubes aficionados".