¿Cuánto gana Jhon Durán por temporada?; varios equipos hacen 'vaca' para pagar su salario

Tras su paso por Al Nassr; ahora Jhon Jáder Durán milita en la Liga del fútbol turco, vistiendo los colores del Fenerbahce, club con el que acaba de avanzar a la gran final de la Supercopa, anotando un gol en la reciente victoria por 2-0 frente a Samsunspor.

Justo por eso, en las últimas horas el colombiano nuevamente ha puesto su nombre en todas las portadas del país europeo, donde, más allá de criticar al ‘cafetero’, piden mucho más por la importante suma que concibe cada temporada.

Y es que, llegando como uno de los ‘estelares’ refuerzos del conjunto turco en el pasado mercado de verano; el conjunto de Estambul apostó no solo su confianza, sino que también su dinero en la ‘joya cafetera’, que llegó a ser considerada como el mejor suplente de todo el fútbol en el ‘viajo continente’, por lo hecho con el Aston Villa.

Un periodista de la prensa loca,se refirió a la suma que anualmente recibiría Jhon Jáder Durán, futbolista que, aunque pertenece a Al Nassr, actualmente se encuentra en condición de préstamo en el Fenerbahce, cuadro que paga más de la mitad de su salario.



“El Fenerbahce le paga a Jhon Duran 12,8 millones de euros, no los 21 millones de euros totales. El importe restante lo cubre Al-Nassr”, citó Serdar Ali Çelikler en un programa en vivo, dejando claro que el cuadro turco es quien más solventa económicamente al colombiano, tras haber negociado su pase con los árabes.

Lamentablemente, las lesiones y problemas físicos han permeado a Durán para mostrar su mejor versión futbolística con el cuadro de Estambul.

Sin embargo, después de anotar y aportar en la victoria por 0-1 frente a Samsunspor, el pasado martes; ahora el ‘cafetero’ está ante una gigante oportunidad en el fútbol turco, ya que, de ganar la gran final contra Galatasaray, se coronará campeón de la Supercopa, levantando así su primer título como futbolista profesional.