Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Tenis Caracool Sports.jpg
Gol Caracol  / Tenis  / Nicolás Mejía tuvo enfrentamiento con hinchas de Marruecos, en la Copa Davis

Nicolás Mejía tuvo enfrentamiento con hinchas de Marruecos, en la Copa Davis

En la ciudad de Casa Blanca, se vivió un tenso momento entre el tenista Nicolás Mejía y el público de Marruecos. Hubo insultos, provocaciones y lanzamiento de botella.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de feb, 2026
Comparta en:
Nicolás Mejía, en la Copa Davis 2026.
Nicolás Mejía, en la Copa Davis 2026.
CopaDavis.

Publicidad

Publicidad

Publicidad