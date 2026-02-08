Nicolás Mejía tuvo enfrentamiento con hinchas de Marruecos, en la Copa Davis

La Selección Colombia de Tenis venció a Marruecos en la serie de la Copa Davis, que se disputó este fin de semana en la ciudad de Casa Blanca, en territorio africano. En el último cruce, Nicolás Mejía fue el hombre que consiguió el punto definitivo, pero la situación se puso tensa con los aficionados que estuvieron en las gradas.

El vallecaucano superó en tres sets (6-1, 4-6, 6-2) a Reda Bennani (555º) y ganó dos de los tres puntos de la serie. Durante el desarrollo del partido, Mejía denunció que los hinchas estuvieron lanzando botellas a la pista e insultando al colombiano.

Una vez, el caleño selló su triunfo, hizo un gesto desafiante, mandando a callar a los fervientes hombres que estaban observando el encuentro.

Según contó el periodista especializado Andrés Vargas, al finalizar el partido, el público tiró más de 30 botellas. Ante el enojo, la delegación colombiana tuvo que resguardarse en el camerino y posteriormente, partir escoltados hacia el hotel.



Tal parece que la serie entre Colombia 🇨🇴 y Marruecos 🇲🇦 terminó con ataques del público local a los colombianos.



Me dicen que al finalizar el les tiraron más de 30 botellas. Están en el camerino y van a salir escoltados hacia el hotel. pic.twitter.com/m5QqATfbJy — Andres Vargas Peraza (@andresvarperaza) February 8, 2026