Luis Díaz y su primer triplete de goles con Bayern Múnich: Hoffenheim sufrió al colombiano

Bayern Múnich le ganó 5-1 al Hoffenheim con un Luis Díaz inspirado y llevándose la pelota a su casa tras marcar un triplete de goles para comandar la victoria del equipo bávaro.
Al minuto 88 y ya con dos en su cuenta, el guajiro pidió la pelota afuera del área, entre gambetas y velocidad se abrió espacio para rematar con potencia al segundo palo y llegar a su 'hat trick'.
Este es el primer triplete de goles de Luis Díaz con el Bayern Múnich, consolidándose cada vez más como una de las figuras del equipo alemán, y alcanzando las 13 anotaciones en la actual temporada de la Bundesliga.
CIERREN LA BUNDESLIGA: ¡¡HAT-TRICK DE LUCHO DÍAZ FRENTE A HOFFENHEIM!!— SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026
📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/J93URBIF60
POR AFUERA, POR EL MEDIO, POR DONDE QUIERAS, ACÁ LO TENÉS AL GUAJIRO: ¡NUEVO GOL DE LUCHO DÍAZ ANTE HOFFENHEIM!— SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026
📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/HZ46bAQDUi
¡Y CLARO, LUCHO, VOS NO PODÍAS SER MENOS! Exquisita definición de Luis Díaz para un nuevo gol de Bayern Munich ante Hoffenheim.— SportsCenter (@SC_ESPN) February 8, 2026
📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/lGk1thqVzQ