JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y su primer triplete de goles con Bayern Múnich: Hoffenheim sufrió al colombiano

Luis Díaz y su primer triplete de goles con Bayern Múnich: Hoffenheim sufrió al colombiano

El guajiro Luis Díaz se reportó con tres golazos este domingo en el Allianz Arena, en la victoria del Bayern Múnich en la fecha 21 de la Bundesliga. ¡Se llevó el balón a la casa!

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de feb, 2026
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz celebrando con el Bayern Múnich
AFP

