Clasificación del Campeonato Nacional de Ciclismo; Egan Bernal repitió título

Egan Bernal fue profeta en su tierra y se consagró bicampeón Nacional de Ciclismo, en la ciudad de Zipaquirá. En un final emocionante, el campeón del Tour de Francia 2019 venció a Iván Ramiro Sosa, tras 204 kilómetros de trazado por tierras cundinamarquesas. El podio lo completó Juan Felipe Rodríguez.

Bernal supo ahorrar esfuerzos en los primeros giros del trazado y demostró ser el más fuerte de la competencia. Egan repitió, así, lo realizado en la ciudad de Bucaramanga, donde se consagró el año anterior. El 'tricolor' nacional volverá a verse en las carreras más importantes del mundo.

"La emoción de correr al frente de mi gente es impresionante. Son muchos sentimientos encontrados, Zipaquirá es mi origen y competir acá y ver a la gente apoyarme es muy lindo. Deja el nombre del municipio en lo más alto", fueron las palabras que dejó el hombre de 28 años, al cruzar la meta.

Por su parte, sorprendió la actuación de Iván Ramiro Sosa en la jornada, después de una dura temporada en la que tuvo que pasar por el quirófano. Se espera que para este 2026, el nacido en Pasca, Cundinamarca, pueda volver a mostrar su condición de escalador que lució en su paso por el INEOS Grenadiers.



Egan Bernal, su uniforme vale 'oro'. Foto: Ineos.

El podio de Juan Felipe Rodríguez también deja ilusión para el ciclismo colombiano, porque a sus 22 años, el corredor disputará su primera temporada en Europa, en el EF Education. El año anterior, de la mano del Sistecrédito, demostró con victorias en Europa su talante y futuro en el deporte de las bielas.

La carrera estuvo enmarcada por la gran presentación que tuvo el boyacense José Misael Urian, del Sistecrédito, haciendo parte de la fuga desde los primeros kilómetros y haciendo el recorrido en solitario durante gran parte de la prueba. De hecho, fue el hombre que pasó de primeras el paso de la Concepción, en mayor ocasiones.



Clasificación del Campeonato Nacional de Ciclismo 2026:

1. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - 5:25:06

2. Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) - a 7"

3. Juan Felipe Rodríguez (EF Education) - a 24"

4. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - a 24"

5. Javier Jamaica (Nu Colombia) - 32"

6. Wilson Peña (Sistecredito) - 39"

7. Robinson López (GW Erco)- 57"

8. Juan Diego Alba (NU Colombia) - 1' 12"

9. Rodrigo Contreras (NU Colombia) - 1' 24"

10. Harold Tejada (XDS Astana) - 1' 38"