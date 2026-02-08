Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, la figura indiscutible en Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim; acá sus tres golazos

Luis Díaz, la figura indiscutible en Bayern Múnich 5-1 Hoffenheim; acá sus tres golazos

Este domingo el Bayern Múnich consiguió tres puntos más en la fecha 21 de la Bundesliga, de la mano del colombiano Luis Díaz. El guajiro participó en todas las anotaciones, y anotó tres.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 8 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Díaz Bayern Múnich
Luis Díaz marcó triplete y se lleva balón con el Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad