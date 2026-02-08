Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan Fernando Quintero, el único salvado por la prensa argentina en la debacle de River

Juan Fernando Quintero, el único salvado por la prensa argentina en la debacle de River

El conjunto 'millonario' cayó goleado en condición de local 4-1 frente a Tigre, sin embargo, la prensa argentina quiso rescatar la actuación del volante colombiano en el partido.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 8 de feb, 2026
Juan Fernando Quintero, volante colombiano de River Plate, en un partido de la Liga de Argentina
Getty Images

