Juan Fernando Quintero, el único salvado por la prensa argentina en la debacle de River

La estrepitosa caída de River Plate por 4-1 ante Tigre en el estadio Monumental ha dejado una herida profunda en el ánimo del hincha 'millonario'. Sin embargo, en medio del naufragio colectivo, la prensa argentina coincidió de manera casi unánime en rescatar una figura entre las sombras: Juan Fernando Quintero. El mediocampista colombiano, pese al resultado, fue señalado como el único foco de resistencia técnica y emocional en una noche para el olvido.

Para los principales medios deportivos de ese país, Quintero fue de lo mejor de River. En un equipo que lució inconexo y vulnerable en defensa, el '10' se erigió como el único futbolista capaz de generar una mínima ilusión en las tribunas. La crítica especializada destacó su capacidad para no esconderse ante la adversidad, incluso cuando el funcionamiento colectivo se desmoronaba ante la efectividad de su rival.

Para el diario 'TyC Sports', 'Juanfer' intentó comandar a su equipo, pero la falta de socios adecuados terminó por mermar su influencia. "De lo mejor de River. El único que generó algo de ilusión en los hinchas. Fue reemplazado cuando el equipo estaba liquidado", fueron sus palabras en un artículo este sábado.

Por otro lado, 'La Página Millonaria', medio partidario del club, destacó la rebeldía del ex América de Cali. "Trató de cargarse el equipo al hombro pero le costó. Abusó del pelotazo cruzado para un Viña que tuvo una noche para el olvido y se fue nublando con el correr de los minutos. Con el 0-3 sacó un poco de rebeldía de adentro e hizo que el equipo se adelante un poco, al menos que muestre ímpetu. Algunos quiebres de cintura y gambetas que generaron peligro, pero todo solo no puede hacer", señalaron los analistas, subrayando que su despliegue técnico fue la única barrera contra la humillación total.



Juan Fernando Quintero, capitán de River Plate, discutió con jugadores de Tigre Getty Images

En medio de un partido desastroso de River, el volante de la Selección Colombia fue de las pocas buenas noticias que dejó el duelo para el club de Nuñez. El hecho de que fuera reemplazado cuando el encuentro ya estaba sentenciado fue visto como una señal del agotamiento de un jugador que no encontró respaldo en sus compañeros.

En definitiva, para los medios argentinos, la actuación de 'Juanfer' ante Tigre fue el fiel reflejo de un solo jugador brillante tratando de salvar un equipo desequilibrado en todos sus sectores. Ahora, el nacido en Medellín (Antioquia) se concentrará en comenzar a revertir la situación de su equipo, cuando jueguen el próximo jueves frente a Argentinos Juniors en condición de visitante por la liga argentina.