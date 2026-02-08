Luis Díaz perdió la paciencia y peleó en Bayern Múnich vs Hoffenheim; lo hicieron enojar

En medio del partidazo que se jugó Luis Díaz este domingo en la Bundesliga, en la victoria del Bayern Múnich contra el Hoffenheim, hubo una jugada en la que lo hicieron enojar y el guajiro no dudó en reclamar y discutir en la cancha.

El suizo Albian Hajdari se lanzó con todo al piso para quitarle la pelota al colombiano, quien iba a pura velocidad por la banda. Aunque se la quitó limpia se deslizó con fuerza e hizo caer a 'Lucho'.

Sin embargo, el defensor del Hoffenheim tomó de los pies y las piernas a Luis Díaz para buscar que se enojara, algo que consiguió, ya que el guajiro le reclamó, también lo manoteó y de paso se levantó y se pusieron cara a cara. Hubo llamado de atención del árbitro central, y ahí quedó todo.



El enojo de Luis Díaz en Bayern Múnich vs Hoffenheim, por la Bundesliga: