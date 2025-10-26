Síguenos en::
Tenis  / "Serás el próximo Novak Djokovic, juegas un tenis increíble y tienes un futuro brillante"

"Serás el próximo Novak Djokovic, juegas un tenis increíble y tienes un futuro brillante"

En el marco del ATP de Basilea, se presentó un hecho histórico, con un campeón que sorprendió y al que compararon con Novak Djokovic, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Por: EFE
Actualizado: 26 de oct, 2025
Novak Djokovic, tenista serbio y uno de los mejores del mundo, en un partido de Masters 1.000
