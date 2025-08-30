Publicidad

Novak Djokovic advirtió a sus rivales en el US Open y habló de nuevo sobre su retiro

Luego de vencer a Cameron Norrie en la tercera ronda del US Open, el serbio Novak Djokovic se refirió a su estado de forma a los 38 años y le dejó un mensaje a sus oponentes.