Novak Djokovic y su confesión en el Masters de Shanghái: "solo intenté mantenerme con vida"

El serbio Novak Djokovic, que alcanzó en Shanghái su semifinal número 80 en un Masters 1.000, reconoció que dadas las dificultades ambientales del torneo, calor y humedad extremos, su intención ante el belga Zizou Bergs era mantenerse "con vida en la cancha".

“Para ser sincero, solo intentaba mantenerme con vida en la cancha”, dijo el cuatro veces campeón en Shanghái, donde disputará el sábado su novena semifinal.

El serbio, que pretende volver a ganar un Masters 1.000 y elevar a 101 su cosecha de títulos, sacó adelante el duelo de cuartos en dos sets. "Era mi primer encuentro contra Bergs. Es un gran tipo. Tiene un juego muy potente. Pero a veces, solo intentaba jugar una bola más y provocar su fallo", desveló el balcánico.

"Y eso fue lo que pasó. Debería haber cerrado el partido cuando tuve 5-4 y el saque. Jugó un buen partido, aunque debo reconocer que otra vez estuve demasiado pasivo en ocasiones", añadió.



Djokovic, que en partidos anteriores tuvo que recurrir a la atención médica para recuperarse físicamente, subrayó las complicaciones del torneo por la temperatura y la humedad.

Novak Djokovic, tenista serbio, en el Masters 1.000 de Shanghái 2025 AFP

Publicidad

“Estas condiciones fueron muy difíciles para todos los jugadores estos días, y yo solo intentaba mantenerme con vida en la cancha. Me alegro de haber superado este obstáculo”, dijo.

Djokovic está ahora a dos victorias de su 41ª corona en un Masters 1.000, la primera desde el de París en 2023. En semifinales se enfrentará al monegasco Valentin Vacherot, procedente de la fase previa y sorpresa del torneo, que ganó al danés Holger Rune por 2-6, 7-6 (4) y 6-4.