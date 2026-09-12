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Gol Caracol  / Vasco da Gama dio 'batacazo' en Brasil y ahora ponen la mira en Santa Fe, por Sudamericana

Vasco da Gama dio 'batacazo' en Brasil y ahora ponen la mira en Santa Fe, por Sudamericana

El cuadro brasileño dio un golpe sobre la mesa en el Brasileirao, venciendo a Gremio, con remontada incluida. Ahora, Vasco llega con aire en la camisa para duelo contra Santa Fe.

Por: EFE
Actualizado: 12 de sept, 2026
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Editado por: Gol Caracol
La formación titular de Vasco da Gama frente a Santa Fe, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
La formación titular de Vasco da Gama frente a Santa Fe, por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.
Foto: AFP

Vasco da Gama, con goles de Thiago Mendes y el argentino Facundo Colidio en un lapso de cuatro minutos, remontó este sábado 1-2 al Gremio en el 'Brasileirão', en vísperas de recibir a Independiente Santa Fe de Bogotá en la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

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En Porto Alegre, el conjunto carioca se vio obligado a remar a contracorriente con el tanto inicial del paraguayo Mathías Villasanti para los dueños de casa en el minuto 39.

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Pero, finalmente, le dio la vuelta al marcador entre el 76 y el 80 gracias al acierto de Mendes y Colidio, respectivamente, para llevarse tres puntos vitales en la lucha por evitar el descenso a la segunda división del Campeonato Brasileño.

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El Vasco, que no ganaba al Gremio a domicilio desde hace dos décadas, marca actualmente la zona de descenso de la Liga, con 28 puntos en 26 partidos, y aún tiene un compromiso pendiente.

La victoria en el Arena do Gremio supone un refuerzo moral a tres días de recibir en su estadio a Independiente Santa Fe en busca de una plaza en las semifinales de la Copa Sudamericana.

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El martes pasado, el cuadro del portugués Pedro Emanuel rascó un empate sin goles en Bogotá, en el partido de ida de los cuartos de final, con lo que a ambos equipos les vale un triunfo por cualquier resultado para avanzar a la penúltima ronda del torneo.

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