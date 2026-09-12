Vasco da Gama dio 'batacazo' en Brasil y ahora ponen la mira en Santa Fe, por Sudamericana

Vasco da Gama, con goles de Thiago Mendes y el argentino Facundo Colidio en un lapso de cuatro minutos, remontó este sábado 1-2 al Gremio en el 'Brasileirão', en vísperas de recibir a Independiente Santa Fe de Bogotá en la vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

En Porto Alegre, el conjunto carioca se vio obligado a remar a contracorriente con el tanto inicial del paraguayo Mathías Villasanti para los dueños de casa en el minuto 39.

Pero, finalmente, le dio la vuelta al marcador entre el 76 y el 80 gracias al acierto de Mendes y Colidio, respectivamente, para llevarse tres puntos vitales en la lucha por evitar el descenso a la segunda división del Campeonato Brasileño.

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El Vasco, que no ganaba al Gremio a domicilio desde hace dos décadas, marca actualmente la zona de descenso de la Liga, con 28 puntos en 26 partidos, y aún tiene un compromiso pendiente.



La victoria en el Arena do Gremio supone un refuerzo moral a tres días de recibir en su estadio a Independiente Santa Fe en busca de una plaza en las semifinales de la Copa Sudamericana.

El martes pasado, el cuadro del portugués Pedro Emanuel rascó un empate sin goles en Bogotá, en el partido de ida de los cuartos de final, con lo que a ambos equipos les vale un triunfo por cualquier resultado para avanzar a la penúltima ronda del torneo.