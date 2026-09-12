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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Santa Fe femenino hizo la épica y ahora jugará semifinales con Millonarios; así quedaron los cruces

Santa Fe femenino hizo la épica y ahora jugará semifinales con Millonarios; así quedaron los cruces

Este sábado 12 de septiembre, la Liga femenina definió a sus clasificadas para los cruces semifinales y habrá clásico capitalino entre 'leonas' y 'embajadoras'.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 12 de sept, 2026
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Acción de juego en Santa Fe vs. Millonarios, por la Liga femenina.
Acción de juego en Santa Fe vs. Millonarios, por la Liga femenina.
Foto: X de Millonarios femenino.

Este sábado 12 de septiembre, la Liga femenina 2026 le dio marcha a la sexta y última jornada de los cuadrangulares finales, para definir a las últimas clasificadas rumbo a las semifinales del torneo.

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Y los primeros en salir a la acción, fueron los equipos del grupo B. Por su parte, Independiente Santa Fe tuvo que visitar a Orsomarso, obligado a ganar para poder avanzar a la siguiente fase del certamen.

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Mientras tanto, América se jugaba la vida en el clásico con el Cali, esperando a que las 'leonas' no sumaran de a tres, para alcanzar a clasificar con calculadora en mano.

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Y hasta el minuto 90 del partido entre Santa Fe y Orsomarso, la situación era favorable para las 'escarlatas', que ganaban por medio de un tanto de María Córdoba a los 74 minutos y, con diez unidades, les alcanzaba para meterse en las semifinales.

Sin embargo, un gol de Cristina Motta en el tiempo adicional, decretó el 1-2 definitivo para Santa Fe, que avanzó a las 'semis' con once unidades. De esta manera, las 'leonas' enfrentarán a Millonarios en dicha fase, pues las 'embajadoras', quedaron primeras del grupo A, mientras que las 'cardenales' fueron segundas del B.

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Minutos después de esta agónica definición, Atlético Nacional se jugaba la vida contra Internacional Palmira, quien inició la fecha dentro de las semifinales y un empate frente a las 'verdes' era más que suficiente para decir presente en las finales.

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No obstante, las antioqueñas salieron con todo su arsenal y, con tantos de Jylis Corona y Manuela González (doblete); ganaron 3-1, quedando instaladas en las semifinales.

De esta manera, los cruces serán Independiente Santa Fe vs. Millonarios y Atlético Nacional vs. Deportivo Cali.

Cabe destacar que, así como las 'embajadores'; las 'azucareras' llegaron clasificadas para esta última jornada de los cuadrangulares. Sin embargo, tanto 'leonas' como 'verdolagas' sí sellaron su paso a 'semis' este sábado 12 de septiembre.

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