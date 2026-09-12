Santa Fe femenino hizo la épica y ahora jugará semifinales con Millonarios; así quedaron los cruces

Este sábado 12 de septiembre, la Liga femenina 2026 le dio marcha a la sexta y última jornada de los cuadrangulares finales, para definir a las últimas clasificadas rumbo a las semifinales del torneo.

Y los primeros en salir a la acción, fueron los equipos del grupo B. Por su parte, Independiente Santa Fe tuvo que visitar a Orsomarso, obligado a ganar para poder avanzar a la siguiente fase del certamen.

Mientras tanto, América se jugaba la vida en el clásico con el Cali, esperando a que las 'leonas' no sumaran de a tres, para alcanzar a clasificar con calculadora en mano.

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Y hasta el minuto 90 del partido entre Santa Fe y Orsomarso, la situación era favorable para las 'escarlatas', que ganaban por medio de un tanto de María Córdoba a los 74 minutos y, con diez unidades, les alcanzaba para meterse en las semifinales.



Sin embargo, un gol de Cristina Motta en el tiempo adicional, decretó el 1-2 definitivo para Santa Fe, que avanzó a las 'semis' con once unidades. De esta manera, las 'leonas' enfrentarán a Millonarios en dicha fase, pues las 'embajadoras', quedaron primeras del grupo A, mientras que las 'cardenales' fueron segundas del B.

Minutos después de esta agónica definición, Atlético Nacional se jugaba la vida contra Internacional Palmira, quien inició la fecha dentro de las semifinales y un empate frente a las 'verdes' era más que suficiente para decir presente en las finales.

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No obstante, las antioqueñas salieron con todo su arsenal y, con tantos de Jylis Corona y Manuela González (doblete); ganaron 3-1, quedando instaladas en las semifinales.

De esta manera, los cruces serán Independiente Santa Fe vs. Millonarios y Atlético Nacional vs. Deportivo Cali.

Cabe destacar que, así como las 'embajadores'; las 'azucareras' llegaron clasificadas para esta última jornada de los cuadrangulares. Sin embargo, tanto 'leonas' como 'verdolagas' sí sellaron su paso a 'semis' este sábado 12 de septiembre.