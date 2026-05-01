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Gol Caracol  / Osasuna vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga de España

Osasuna vs. Barcelona: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Liga de España

Este sábado, Barcelona buscará dar un paso más hacia el título en la Liga de España cuando visite el campo de juego de El Sadar para enfrentar al Osasuna. ¡Agéndese y no se lo pierda!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de may, 2026
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Barcelona visita a Osasuna en la Liga de España.
Barcelona visita a Osasuna en la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

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