Dayro Moreno y la impresionante cifra que logró en Once Caldas vs. Atlético Nacional

Dayro Moreno es uno de los grandes referentes del fútbol profesional colombiano hoy en día, ostenta el título del máximo goleador colombiano de todos los tiempos, y en la previa del compromiso entre Once Caldas y Atlético Nacional por la jornada 19 de la Liga BetPlay I-2026, recibió una importante distinción.

Antes de que el balón rodara en el estadio de Palogrande, Moreno Galindo recibió una camiseta especial del 'blanco-blanco', en donde denotó en la parte trasera de la misma, el número 900; la cantidad de partidos en su carrera como futbolista profesional.

Por supuesto que Dayro Mauricio no cupo de la dicha, y muy orgulloso le mostró a los hinchas presentes en el escenario deportivo caldense la camiseta con este distintivo, mientras llovían los aplausos de los fanáticos del Once Caldas y también de sus compañeros de equipo.

Dayro Moreno, delantero del Once Caldas. X de @oncecaldas

"Muy contento de lograr otro récord con mi equipo del alma, los 900 partidos, entonces para mí es un orgullo muy grande. Gracias a Dios, fruto del trabajo, son 22 años de carrera y más con la camiseta que amo, la del Once Caldas".", esas fueron las palabras del goleador tolimense en charla con el diario 'La Patria' de Manizales, en la antensala del partido frente al verde paisa.



Tanto Once Caldas como Atlético Nacional llegaron a este duelo de la Liga colombiana clasificados a los 'play-offs'. El 'verdolaga' con el primer lugar establecido, y el 'blanco-blanco' con la intención de subir algún escalón más.



Los 900 partidos de Dayro Moreno en su carrera como futbolista profesional:

Once Caldas: 424 compromisos

Xolos de Tijuana (México): 101 compromisos

Atlético Nacional: 91 compromisos

Steaua Bucarest (Rumania): 55 compromisos

Millonarios: 53 compromisos

Atlético Bucaramanga: 43 compromisos

Talleres de Córdoba (Argentina): 41 compromisos

Junior de Barranquilla: 40 compromisos

Oriente Petrolero (Bolivia): 17 compromisos

Athletico Paranaense (Brasil): 2 compromisos

Selección Colombia de mayores: 33 compromisos.



*Datos de la cuenta en 'X' de Hincapiedatos.

¡Homenaje para Dayro Moreno que cumple 900 partidos como profesional de parte de @oncecaldas! ⚪9️⃣0️⃣0️⃣🔥



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