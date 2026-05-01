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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Dayro Moreno y la impresionante cifra que logró en Once Caldas vs. Atlético Nacional

Dayro Moreno y la impresionante cifra que logró en Once Caldas vs. Atlético Nacional

El experimentado goleador del Once Caldas, Dayro Moreno, no para de romper marcas, y este viernes en el duelo contra Nacional de la Liga BetPlay I-2026, alcanzó uno más.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de may, 2026
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Dayro Moreno, figura de Once Caldas.
Dayro Moreno, figura de Once Caldas.
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