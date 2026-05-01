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Gol Caracol  / La medida que tomarán hinchas de selección europea en Mundial 2026, por altos precios de los trenes

La medida que tomarán hinchas de selección europea en Mundial 2026, por altos precios de los trenes

Los elevados costos en el sistema de transporte, en especial el de los trenes, durante el Mundial 2026 ha llevado a los aficionados de una selección europea a tomar drásticas medidas.

Por: EFE
Actualizado: 1 de may, 2026
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Hinchas de la Selección Escocia.
Hinchas de la Selección Escocia.
Foto: Getty Imágenes

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