JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
Vea acá el primer gol del hijo de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal; así definió

Vea acá el primer gol del hijo de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal; así definió

El hijo de Cristiano ya le sigue los pasos a su padre y ¡de qué manera!; el luso se estrenó con la Selección de Portugal, en duelo internacional. Vea aquí el video.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de nov, 2025
Cristiano Ronaldo Jr. en duelo con la Selección de Portugal Sub-16.
Cristiano Ronaldo Jr. en duelo con la Selección de Portugal Sub-16.
Foto: Getty Images.

