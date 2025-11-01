Vea acá el primer gol del hijo de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal; así definió

Cristiano Ronaldo le da la vuelta al mundo con viral video, pero no especialmente por lo que hace dentro del campo; en esta ocasión, más bien es por su hijo.

Y es que Cristiano Ronaldo Jr, quien ya juega para la Selección de Portugal, se reportó en la Sub-16 con una anotación, que abrió el camino para la goleada por 3-0 frente a Gales.

Con tiempo y espacio, analizó el panorama, perfiló y remató con toda la tranquilidad del caso, sentenciando destacado gol, finalizando la primera mitad.



Vea el gol del hijo de Cristiano Ronaldo: