La foto viral de Kevin Mier, con Cruz Azul; lo califican como un "gesto de grandeza"

Por la fecha 16 de la Liga MX, Cruz Azul se midió como visitante ante Puebla, al que derrotó 3-0 con goles de Mateusz Bogusz, Jeremy Márquez y Omar Campo. En la Máquina Cementera fueron titulares los colombianos Willer Ditta y Kevin Mier.

Más allá del resultado, uno de los momentos más llamativos del encuentro lo protagonizó Kevin Mier, quien celebró el primer gol de Cruz Azul con un gesto muy particular: el exportero de Atlético Nacional corrió hacia el banco, se puso un casco y un chaleco, rindiendo homenaje a los trabajadores del club.

Como era de esperarse, esta celebración no pasó desapercibida, y el guardameta de la Selección Colombia se hizo viral en redes sociales.



Así fue el festejo de Kevin Mier con Cruz Azul

La celebración de Kevin Mier para los trabajadores de la cementera desde la cancha #ViernesBotanero pic.twitter.com/ZxKebqzvjf — VILLA VILLA 🐐 (@OmarVV9) November 1, 2025

💙🇨🇴 ¡El equipo del pueblo!



Kevin Mier celebró con un casco y chaleco de la cementera, rindiendo homenaje a los trabajadores de Cruz Azul 👷‍♂️⚒️



Un gesto del portero colombiano, ayer visitaron la planta en Puebla. #CruzAzul pic.twitter.com/pchz3dgwTi — Iliany Aparicio (@ilianyAparicio) November 1, 2025