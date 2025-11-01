Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Colombianos en el exterior  / La foto viral de Kevin Mier, con Cruz Azul; lo califican como un "gesto de grandeza"

La foto viral de Kevin Mier, con Cruz Azul; lo califican como un "gesto de grandeza"

El portero de la Selección Colombia se robó todas las miradas con su homenaje durante la victoria de Cruz Azul como visitante ante Puebla en la Liga MX.

Por: Javier García
Actualizado: 1 de nov, 2025
Kevin Mier Cruz Azul
Kevin Mier con el Cruz Azul de México
Getty Images

