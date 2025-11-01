Síguenos en::
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Luis Muriel recibió malas noticias en Orlando City; DT colombiano suma nuevo 'dolor de cabeza'

Tanto el delantero 'cafetero', como el entrenador Óscar Pareja; recibieron malas noticias en Orlando City, pensando en las próximas temporadas.

Por: EFE
Actualizado: 1 de nov, 2025
Editado por: Gol Caracol
Luis Muriel, delantero colombiano Orlando City.
AFP.

