Luis Muriel recibió malas noticias en Orlando City; DT colombiano suma nuevo 'dolor de cabeza'

El Orlando City anunció este viernes el final de su vinculación con el peruano Pedro Gallese, después de seis temporadas en las que el guardameta estableció varios récords y conquistó el primer título en la historia de los clubes del estado de Florida.

"El portero Pedro Gallese dejará el club al finalizar su contrato. Gallese se marcha de la Ciudad Bella tras seis temporadas memorables como León", informó el club en un comunicado.

La vinculación de Pedro Gallese, de 35 años, con el Orlando City finaliza al término de este año. El equipo de Orlando culminó ya su temporada tras caer eliminados por 3-1 en el 'play-in' de la MLS Cup el pasado 22 de octubre ante el Chicago Fire.

Gallese, internacional con Perú, llegó al Orlando City en enero de 2020 y en los seis años que militó en sus filas disputó 201 partidos, todos como titular, convirtiéndose en el portero con más partidos jugados en la historia del club.

Publicidad

También estableció los récords de mayor número de minutos jugados (18.188), paradas (568), victorias (89) y partidos sin recibir gol (57) en la historia del Orlando City.

Thank you for everything, El Pulpo 🙏



After six seasons in the City Beautiful, Pedro Gallese will depart the Club following the conclusion of his current contract. — Orlando City SC (@OrlandoCitySC) October 31, 2025

En ese periodo, ayudó a conquistar la US Open Cup en 2022, el primer título del equipo en la era MLS.

Publicidad

"Pedro deja un legado que se sentirá durante muchos años, y le agradecemos todo lo que le ha dado al Orlando City", sentenció en el comunicado el gerente general y director deportivo del Orlando City, Ricardo Moreira.

Evidentemente, tanto para Óscar Pareja, como para Luis Muriel, será fundamental que el equipo busque una nueva alternativa en el arco y del mismo nivel, pues Galese siempre fue uno de los más destacados durante el tiempo que estuvo custodiando el arco de Orlando City.

Habrá que ver cuál es la decisión que toman desde las directivas en las próximas horas para esta situación.