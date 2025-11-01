Futbolista colombiano que es figura en Brasil, en medio de lío por pagos entre Inter y Racing

Johan Carbonero, de buen presente en el Internacional de Porto Alegre y que hasta marcó un gol recientemente con la Selección Colombia en el partido preparatorio contra México, está en medio de un conflicto entre su actual equipo y su anterior club.

El medio ‘TyC Sports’ informó este sábado que “Racing demandó a Inter en la FIFA porque el equipo de Porto Alegre no pagó la totalidad del préstamo”.

Con ese panorama habrá que esperar qué será del futuro de Johan Carbonero, quien es pieza clave del cuadro brasileño, que de hecho “tienen la chance de comprarlo en cuatro millones de dólares”, pero sin responder solamente con el préstamo se hace complicado que confíen en ficharlo definitivamente.



Las cifras del paso de Johan Carbonero de Racing a Internacional

Según el citado medio anteriormente el equipo argentino y el brasileño “habían acordado la cesión del delantero en 350 mil dólares y el club brasileño debía pagar el monto en tres cuotas”, pero solamente cumplieron pagando “una sola y más allá de que se intentó una mediación para encontrar una solución al problema, desde la Academia decidieron llevar el caso directamente la FIFA”.

Y a pesar del poder económico que tienen los equipos brasileños y entre esos el Internacional de Porto Alegre, mencionan que “la preocupación en Racing está en que, con este precedente, el club brasileño haga uso de la opción y después no termine abonando lo acordado”.

Johan Carbonero, jugador colombiano que milita en Internacional de Porto Alegre. X de @SCInternacional

Lo cierto es que Johan Carbonero viene siendo uno de los jugadores colombianos destacados en el exterior. Primero con Racing donde fue campeón de la Copa Sudamericana 2024 y ahora con el cuadro ‘colorado’, donde comparte con Rafael Santos Borré.

De hecho, su buen momento lo llevó a ser convocado por el técnico Néstor Lorenzo para los partidos preparatorios contra México y Canadá, en los que anotó un gol contra los ‘manitos’ para el 4-0 definitivo en dicho compromiso.

En Argentina saben que Carbonero “se ganó la titularidad y sus buenos rendimientos lo llevaron a la selección de Colombia, con la que hizo un gol frente a México, en uno de los últimos amistosos, que desató su emoción”.